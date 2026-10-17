Un grupo de trabajadores de Pedidos Ya se reunió con representantes del PIT-CNT, el BPS y la DGI para avanzar en regularización

Matías Carrasco, asesor de los trabajadores, señaló que buscan pasar del régimen de empresa unipersonal literal E al monotributo, en línea con la Ley 20.396 y para reducir sus costos fijos.

El jueves, una delegación de trabajadores de la aplicación Pedidos Ya se reunió en la sede del PIT-CNT con el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala; el subdirector general de la Dirección General Impositiva (DGI), Guillermo Nieves; la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo; y el director representante de los trabajadores en ese organismo, Carlos Clavijo. Según Abdala, el encuentro se enmarcó en la prioridad del movimiento sindical en “propender a que los trabajadores de las aplicaciones, todas, sean sujetos de derecho”.

El dirigente comentó a la diaria que una parte de estos trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, sin tener resueltas las condiciones básicas de seguridad y, concretamente en el caso de los repartidores, en un contexto marcado por la “proliferación de accidentes laborales importantes”. “Esta reunión tiene que ver con uno de los objetivos que persigue el movimiento sindical y es que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones básicas de un sistema de seguridad social que no se puede desentender”, dijo.

Indicó que, para el PIT-CNT, los trabajadores migrantes “deben ser bienvenidos en Uruguay y deben ser, efectivamente, trabajadores con derecho”. En sus palabras, la idea del encuentro fue pensar en “caminos que apunten al acceso a los derechos de seguridad social” y vías que “permitan la formalización”, en función de que una porción de los aproximadamente 3.900 trabajadores de la aplicación “no están logrando hacer los aportes”.

Sobre la respuesta de los jerarcas públicos, identificó que “hay buena predisposición” y acordaron pensar “fórmulas” que permitan no hacer recaer sobre los trabajadores las deudas que asumen con el Estado por los aportes a la seguridad social y a la DGI, además de generar “mecanismos” que faciliten su formalización. Con todo, y en vínculo con otros reclamos al margen de lo anterior, Abdala identificó que existen “muchas cosas para transformar” en el sector vinculadas a las relaciones laborales, pero es preciso “generar solidez en algunas cuestiones para luego profundizar en otras”.

Respecto del cuentapropismo, Abdala indicó que, ante la ausencia de trabajo de calidad, las personas “se tienen que revolver” y surgen “estos fenómenos de trabajo por la cuenta con o sin local” que aparecen en “sectores que son expulsados del mundo del trabajo”. “Siendo tan pocos, no logramos resolver la cuestión del trabajo de calidad para todo el mundo, porque esto muchas veces implica, en muchos casos, ingresos de apenas sobrevivencia. Es un problema que para nosotros se resuelve con la política industrial, con la política de empleo, con la política productiva y con una estrategia de desarrollo para el país”, cerró.

El reclamo de los trabajadores

El licenciado en Relaciones Laborales Matías Carrasco estuvo presente en el encuentro como representante de los trabajadores de Pedidos Ya. Explicó a la diaria que la mayoría son migrantes y, en el marco de sus primeros empleos, trabajan en Pedidos Ya u otras plataformas digitales que les solicitan abrir una empresa unipersonal literal E, lo que implica “determinados costos tributarios” y un “régimen de aportación y de pago de tributos”.

De esta manera, al asumir un costo fijo elevado para su nivel de facturación y enfrentar la necesidad de “definir si hacer frente a una situación compleja en su país de origen con respecto a su familia o pagar los tributos en el Estado uruguayo”, los trabajadores se inclinan por la primera opción y tienen retrasos en los pagos, lo que además complejiza sus proyectos a futuro, dado que muchos prevén continuar viviendo en el país.

No obstante, planteó que la Ley 20.396, que regula las plataformas digitales, establece en su artículo 18 que estos trabajadores “deben tener la posibilidad de trabajar bajo el régimen de monotributo”, lo que permitiría “menores costos en la actividad”, por lo que “sería importante” hacer cumplir la norma. Además, mencionó que, en junio, la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo– aprobó un convenio sobre el tema para que tengan “acceso a la seguridad social en condiciones igualitarias a trabajadores que formen parte de otros sectores de actividad u otro tipo de empleo”.

“Se llevaron un compromiso muy bueno porque fueron muy receptivos. El compromiso es el análisis de la situación para poder, en definitiva, encontrar alternativas que puedan facilitarles mejores condiciones de trabajo y de vida a estos 3.900 trabajadores”, indicó.

En paralelo a lo anterior, entre los trabajadores de Pedidos Ya persisten otras problemáticas. Carrasco mencionó que promueven contar con lugares de descanso y baños para mejorar sus condiciones laborales y, según le consta, la empresa “se encuentra trabajando en ello”. Otro punto son los cierres de cuentas: prevén regularizarlos, para que “los trabajadores también puedan tener un mecanismo de presentar descargos” y obtengan “acceso a una defensa en el marco de ese proceso administrativo que termina con la fuente de trabajo”.

BPS: “El planteo de que pasen a monotributo no les soluciona el problema”

Tanto el BPS como la DGI se comprometieron a analizar los planteos. Pardo dijo a la diaria que la situación es de “mucha deuda de aportes”, ya que, debido al método de trabajo y la “variabilidad del ingreso”, no logran enfrentar los pagos: “Escuchamos, porque es nuestra política, siempre escuchar, además sabíamos que había un problema”, remarcó.

No obstante, Pardo aclaró que “el planteo de que pasen a monotributo no les soluciona el problema que tienen”, sino que la problemática es más compleja. Según la jerarca, hay trabajadores que, debido a sus ingresos, “no pueden enfrentar algo fijo” y es preciso analizarlo. “La solución no es tan sencilla como pasarlos a monotributo y todos van a estar formalizados. Porque, además, hoy tienen deudas y hay que ver cómo regularizan esas deudas”.

Con todo, desde el BPS identificaron que los trabajadores tienen, aun dentro del régimen de literal E, otras alternativas que desconocían y también se comprometieron a implementar instancias formativas o charlas para explicar el sistema actual. En muchos casos, los trabajadores acuden a un gestor y “no saben que capaz tenían otra opción”.