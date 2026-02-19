El presidente y CEO de Sabre –empresa dedicada a software y tecnología–, Kurt Ekert, comunicó desde la ciudad de Dallas, Estados Unidos, y por intermedio de un mensaje a los trabajadores, que entre 150 y 200 serán despedidos de la filial de la empresa en Montevideo, según informó Subrayado. Un porcentaje de quienes serían cesados trabaja a distancia.

La firma está en el país desde 2004 y actualmente cuenta con una plantilla aproximada de 900 empleados. No se descarta que en los próximos días se comuniquen más despidos.

El mensaje llegó a los trabajadores este jueves a través de un video interno en el que se expresa que, si bien los balances de la empresa son buenos, “pensando en el futuro, la decisión fue realizar una reducción de personal”. Los despidos no se limitarían a Uruguay, sino que también afectarían a otros países donde la empresa tiene presencia. Parte de su operativa sería instalada en India.

Por su parte, ante esta decisión, la diaria se comunicó con fuentes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), y señalaron que aún no hay una comunicación oficial por parte de la empresa, por lo que la gremial no se expedirá al respecto.

En Uruguay, la empresa ya realizó una reducción de personal en mayo de 2023, cuando despidió a cerca de 200 trabajadores. Sobre este mismo asunto, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, también dijo a la diaria que aún no hay una comunicación oficial por parte de la empresa al Ministerio de Trabajo, y que, por el momento, la cartera busca interiorizarse más acerca de la situación y sus consecuencias.

Consultado sobre el tema, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo a Radio Sarandí que, en un caso de estas características, “hay que ver la empresa, el rubro y el ramo”. Sostuvo que, de avanzar el proyecto de ley de la cartera, el cual implica que las empresas avisen al Estado con antelación sobre la decisión del cierre o despidos masivos al retirarse del país.