Este jueves a las 15.00, representantes de la Mesa Coordinadora del Pan se reunirán con jerarcas de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) y empresarios del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) para, entre otros temas, evaluar y revertir el aumento de casos de maltrato, acoso y persecución antisindical hacia trabajadoras y trabajadores en panaderías artesanales de todo el país.

Reuniones similares se llevarán a cabo próximamente en diferentes departamentos. Por este tema, el 3 y el 4 de marzo, integrantes de la Mesa Coordinadora del Pan mantendrán encuentros con trabajadoras y trabajadores de Salto y Paysandú.

Al respecto, el presidente de la Mesa, Luis Echeverría, dijo a la diaria que una vez que se celebre la reunión, se observará cómo se pronuncia cada uno de los actores en el tema y que, a la vez, el Ejecutivo de la Mesa evaluará el resultado.

Agregó que hoy la situación de acoso y persecución laboral se da principalmente en la rama de las panaderías artesanales, pero que la Mesa del Pan cubre también al sector de las panificadoras industriales, las confiterías y los puntos de venta a nivel nacional de los productos Pagnifique.

El dirigente dijo también que en este tema se enfrentará “de forma dura” a las patronales correspondientes, y que se buscarán los caminos y fórmulas para “no permitir más este tipo de atropellos contra los trabajadores”. “Se harán las denuncias que se deban hacer, y ante quien corresponda”, agregó.

Adelantó también que “se tomarán las medidas que se deban tomar, en todas las ramas del sector. Y si hay que ingresar en un conflicto, se ingresará. Se actuará en consecuencia”.