Tras una nueva reunión del grupo de trabajo interinstitucional conformado para informar y evaluar el estado de situación por el déficit hídrico, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dio a conocer una actualización de la implementación de las medidas de política dispuestas.

La reunión pasada fue el 13 de febrero y en el grupo de trabajo están todos los institutos que dependen del MGAP, pero también la Unidad GRAS del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.

En un comunicado divulgado este miércoles, el MGAP anunció que se convocó a la Comisión de Emergencias Agropecuarias, el titular del MGAP, Alfredo Fratti, convocó a una reunión a Campo Unido, que reune a las principales gremiales del sector, “para analizar la situación agroclimática y discutir las medidas”, a “la zona ya autorizada con pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales de los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Treinta y Tres, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja y Rocha se incorporan los departamentos de Montevideo y Soriano”, y la asistencia del Banco República “a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por déficit hídrico ubicados en los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, mediante el producto ‘Inversión en capital de trabajo’, se extiende a los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Treinta y Tres”.

En este punto, el MGAP informó que para “todas las categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas” al 30 de junio de 2025 se asiste con montos de 55 dólares por vaca o novillo, 35 dólares por ternero y vaquillonas de uno a dos años, y 15 dólares por ovino. A su vez, en el rubro lechería, los montos son de 75 dólares por vaca “al momento del perfeccionamiento del crédito”.

También, el MGAP resolvió extender las medidas específicas para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice CONEAT 100, “quedando comprendidos los siguientes departamentos: Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha”. Además, se genera “una línea especial para la atención de déficit hídrico del Programa Microcrédito Rural (PMR), que estará disponible en los Comité de Crédito Locales”. Esta línea consistirá en créditos de hasta 100.000 pesos por unidad productiva familiar a una tasa efectiva anual de 15% y un plazo de hasta 24 meses.

También se informó que la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) pusieron a disposición “una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación (convenio DGDR-ANDE)” disponible para organizaciones de productores “para brindar un préstamo de hasta” 1.000 dólares por productor.

Este Fondo Rotatorio de Alimentación será para alimentación animal con un plazo de crédito de 12 meses y se deberá pagar en un solo pago al vencimiento del plazo. Tendrá una tasa efectiva anual de 3% (que incluye un 1% destinado a apoyar la gestión administrativa a cargo de las organizaciones locales).

Finalmente, se amplía la línea de crédito de República Microfinanzas S.A. “para el sector ganadero afectado por el déficit hídrico, quedando comprendidos los siguientes departamentos: Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha”.