Durante la mañana de este martes, en una reunión en la que participaron varios organismos estatales, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió una serie de medidas para atender la situación de déficit hídrico que atraviesa la región este y sureste del país. El titular del MGAP, Alfredo Fratti, dijo en rueda de prensa que si bien “no hay datos objetivos para declarar la emergencia agropecuaria”, sí se han constatado “daños por el estrés hídrico”, que desde la cartera se buscarán amortiguar.

Según el MGAP, “los rubros más afectados son la producción ganadera, la horticultura y la agricultura”. En ese sentido, Fratti indicó que las medidas definidas este martes son aplicables a ocho departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia, San José, Florida y Lavalleja. Algunas de las medidas son de implementación inmediata, como la postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural en el Banco de Previsión Social (BPS) y la autorización de pastoreo “en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales”.

Sobre los aportes en el BPS, Fratti explicó que se postergará lo de enero a mayo y lo de mayo a julio. En cuanto al pastoreo en los bordes de las vías de circulación, el ministro llamó a los conductores a tener “cuidado”.

Por otra parte, luego de puntualizar que el gobierno no descarta “ninguna medida” a futuro, adelantó que el Banco República (BROU) presentará la próxima semana algunas “medidas específicas” para la zona del país afectada por la sequía. En un comunicado del MGAP se señala que se pondrán a disposición créditos de República Microfinanzas, así como una línea de crédito “específica” del BROU para enfrentar “las consecuencias del déficit hídrico”.

Otra de las medidas que anunció el MGAP tiene que ver con las “coordinaciones” que se están llevando a cabo para el suministro de “agua para consumo humano y la producción familiar”, junto a OSE y los gobiernos departamentales. También se dejó constancia de un acuerdo con la Dirección Nacional de Aguas para “facilitar los trámites ante el Ministerio de Ambiente para el registro y autorización del alumbramiento de agua [pozos]”.

En lo que respecta a la postergación del pago contribución rural, algo que habían solicitado las gremiales agropecuarias, Fratti señaló que la Intendencia de Lavalleja se comprometió a pasar para marzo el vencimiento previsto para febrero. Apuntó que esto no fue necesario en el resto de las intendencias de la zona afectada porque ninguna tiene previsto el vencimiento de la contribución rural en esta época del año.

El monitoreo futuro y otras posibles medidas

“Inumet nos dice que probablemente el jueves puede haber alguna precipitación; [pero] no se están previendo más lluvias para este mes”, comentó Fratti. Con este escenario, el ministro estimó que a fin de enero se tendrá que “evaluar nuevamente” la situación hídrica.

Asimismo, al margen de las medidas anunciadas, el ministro sostuvo que “hay que estudiar alguna medida específica” para la granja, donde en algunos casos se ha perdido producción debido a la falta de agua para riego.

Según supo la diaria, en el caso de la granja, en el MGAP se está evaluando utilizar el Fondo de Fomento de la Granja para otorgar subsidios específicos, ya sea de forma directa o a través de la exoneración de algunos aportes. En el caso de la ganadería, en tanto, la herramienta a utilizarse sería el Fondo de Desarrollo Rural; se maneja la posibilidad de que estos recursos sean distribuidos a las gremiales que funcionen en el área afectada. Fratti reconoció la posibilidad de poder apelar a estos fondos, pero puntualizó que su utilización deberá estar acompañada de una distribución “personalizada”.

Presente en la reunión del MGAP, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, señaló que también habrá medidas específicas para los colonos que se encuentran en el área afectada. Señaló que, en diciembre, el directorio del instituto decidió promover un fondo de 2.000 dólares para “compra de forraje” y “alumbramiento de agua”. Apuntó que el crédito tendrá un interés del 5%, debiéndose solicitar en las oficinas regionales.

Por su parte, el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlatto, dijo a la diaria que, en el marco del déficit hídrico, en las últimas semanas se han “focalizado los esfuerzos en la zona sur-este”, donde hay una gran concentración de productores ganaderos. Detalló que en esas zonas se lleva adelante “asesoramiento técnico” para tomar las “mejores decisiones” en estos momentos de dificultad hídrica y de “entore” (cuando se habilita la entrada del toro al rodeo para que lleve adelante la fecundación de las vacas).