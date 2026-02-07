El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la curtiembre Paycueros y el sindicato de la empresa -la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP)- resolvieron abrir una etapa de negociación que permita acercar las posiciones, luego de que la empresa despidiera y enviase a trabajadores al seguro de paro, decisiones que provocaron paros y otras acciones por parte de la UTP.

Sobre los últimos días de enero se había desarrollado una reunión entre delegados sindicales y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien se había comprometido a interceder en el conflicto entre las dos partes.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, confirmó a la diaria que la empresa y el sindicato de Paycueros “van a negociar sin que ninguna de las partes tome medidas o decisiones”. Señaló que durante un período de 45 días cada una de las partes presentará los temas que considere prioritarios, con el objetivo de llegar un acuerdo que deje satisfechos a trabajadores y empresarios. La primera reunión de la nueva etapa de negociación tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero en la sede de la Dirección Nacional del Trabajo.

Por su parte, el dirigente de la UTP, Carlos Bico, dijo a la diaria que el sindicato, reunido este viernes por la tarde en asamblea, decidió aceptar la propuesta de negociar con la empresa durante ese período de 45 días. Resaltó que durante ese tiempo no se tomarán medidas de lucha.

Entre los puntos que tratarán las dos partes está el convenio colectivo bipartito que la empresa denunció el pasado 31 de diciembre, el cual estaba vigente desde el año 1998, así como también la situación de los 86 trabajadores que actualmente están en seguro de paro, de los cuales a 46 se les terminará la extensión del subsidio a finales de febrero.