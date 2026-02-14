Luego de la conferencia de prensa que dieron este viernes las autoridades de Conaprole, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), con el respaldo de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y el PIT-CNT, emitió un comunicado en respuesta a algunas afirmaciones del presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, quien sostuvo que el centro de distribución que funcionaba en la planta industrial de Rivera “quedó definitivamente cerrado”.

Fernández señaló que en los próximos días –sobre todo, durante la Semana de Carnaval– existe riesgo de que haya desabastecimiento de productos lácteos en distintos puntos del país; también advirtió sobre la pérdida de materia prima.

En el comunicado, el sindicato de Conaprole señaló que la empresa “reitera la disposición de negociar en paz”, pero “nunca otorga los ámbitos solicitados porque siempre tienen alguna excusa para ello”. “Nunca llevaron un planteo o propuesta al respecto de la planta de Rivera” y “ante cualquier diferencia gremial ponían sobre la mesa el cierre definitivo de planta 14, pretendiendo chantajear al sindicato con el resto de las demás negociaciones”, afirmó la AOEC.

Según el sindicato, Conaprole “tiene de rehén a los Consejos de Salarios lácteos”, dado que no hay negociación colectiva desde julio del año pasado. Se señala que “van casi ocho meses sin ajustar los salarios de todos los trabajadores lácteos, ya que se deben los ajustes del 1° de julio de 2025 y del 1° de enero de 2026”.

Desde la AOEC se asegura que los trabajadores han actuado con responsabilidad, a pesar de “las provocaciones constantes para generar conflictos y agravar los mismos; cerrando la planta de Rivera en un claro chantaje, no permitiendo ingresar al comedor de esa planta a los directivos de AOEC, incluido el presidente, para realizar una asamblea de trabajadores”.

Con respecto al riesgo de desabastecimiento, el sindicato señaló que se “han dejado todas las guardias necesarias para garantizar que se reciba toda la leche a los productores lecheros, para que no haya pérdida de materia prima y desabastecimiento de leche”.

“El sindicato está y estará dispuesto a encontrar los caminos y acuerdos necesarios para resolver el actual conflicto, como lo ha hecho siempre, pero en un marco de seriedad y respeto”, afirmó la AOEC en el comunicado.