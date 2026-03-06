Integrantes del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) brindaron una conferencia de prensa este viernes para confirmar que la organización sindical, en una asamblea general realizada este jueves, volvió a rechazar el convenio colectivo que había sido preacordado con la Intendencia de Montevideo (IM) en diciembre de 2025.

Durante la conferencia se explicó que Adeom había presentado ante la IM una lista de 16 mociones, votadas en la asamblea general del pasado 28 de enero. Esas mociones fueron rechazadas por la administración municipal. Posteriormente, la comuna fijó como plazo el martes 10 de marzo para que el sindicato respondiera si aceptaba o no el convenio colectivo, lo que finalmente fue rechazado por mayoría en la asamblea de este jueves.

“A grandes rasgos, lo que se resolvió en la asamblea es que el incremento real de salario sea a partir de octubre de 2026. La propuesta que la intendencia había planteado en diciembre pasado establecía que fuera desde abril de 2027 y con un máximo de 3,5% para los grados salariales más bajos. La contrapropuesta que presentamos plantea que el incremento, además de comenzar en 2026, continúe en 2027, 2028 y 2029, con una base de aumento de 3,167% para los grados más bajos”, explicó la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera.

Tejera agregó que el sindicato considera que “persiste la falta de personal”, ya que se han jubilado numerosos trabajadores en distintos sectores y las vacantes no han sido cubiertas mediante el ingreso de nuevos funcionarios. “Pedimos explícitamente en el convenio que se respete el ingreso de personal: cuando un compañero se jubila, debe ingresar otro en la misma carrera”, sostuvo.

En el marco de este conflicto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citó a Adeom y a la IM a una reunión tripartita el próximo lunes a las 10.30. El tema central será la negociación del convenio colectivo para los trabajadores municipales. En ese contexto, los funcionarios detendrán sus tareas desde las 9.00 para realizar una concentración frente a la sede del ministerio, sobre la calle Juncal, en Ciudad Vieja.

En la instancia de negociación del próximo lunes, Adeom presentará formalmente ante la IM una contrapropuesta compuesta por 20 puntos, elaborada por tres listas minoritarias del sindicato –1966, 1980 y 307–, que con sus votos alcanzaron la mayoría en la asamblea. Entre los planteos se incluyen ajustes salariales generales, compensaciones, compromisos de gestión, asignaciones e interinatos, promociones y concursos, guardias gremiales y el ingreso de personal, entre otras demandas.

Por otra parte, otra de las resoluciones adoptadas en la asamblea general de Adeom establece que, a partir de ahora, las trabajadoras municipales harán un paro de 24 horas cada vez que se conmemore el 8 de Marzo. Tejera señaló que la medida busca “visibilizar la importancia de nuestra presencia en los puestos de trabajo y continuar reivindicando que, incluso en el ámbito público, persisten brechas salariales y un techo de cristal en la Intendencia de Montevideo”.