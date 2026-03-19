Luego de una nueva instancia de diálogo entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y la Intendencia de Montevideo, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), no se registraron avances en las negociaciones entre las partes, en busca de alcanzar un acuerdo para firmar un convenio colectivo.

El presidente de Adeom, Julio Cameto, dijo a la diaria que en la reunión celebrada en esta jornada, Adeom obtuvo la devolución de los puntos que fueron presentados a la comuna capitalina después de la última asamblea, efectuada días atrás. En esa ocasión se acordó, por votación de la mayoría de los trabajadores, una serie de 18 puntos reivindicativos, que durante la semana pasada se enviaron a las autoridades municipales.

“La administración había quedado en el compromiso de dar respuesta a dicha propuesta y, por lo tanto, este miércoles lo que tuvimos fue la devolución uno a uno de cada uno de los puntos que planteamos en esa plataforma. Básicamente, estuvo todo dentro de lo que se esperaba en cuanto a respuestas”, dijo Cameto, quien resaltó que desde la Intendencia se argumentó “que estaban muy lejos de las posibilidades de aumento salarial, de concretar promociones y presupuestaciones, siendo esos dos de los puntos centrales para el sindicato”.

Consultado sobre otros temas, tales como llamados a concurso, reposición de personal y contratación de nuevos funcionarios, señaló que “son elementos importantes para Adeom, principalmente porque hay aproximadamente unos 1.000 trabajadores con posibilidades de jubilarse y retirarse, desde este año hasta el 2030. Queremos la tasa de reposición”.

El dirigente destacó que, si bien las negociaciones continúan, hay puntos de acuerdo entre Adeom y la IM en lo que respecta a algunos ejes propuestos por el sindicato, como salud mental, seguridad laboral y reconversión laboral.

“Fueron puntos de concordancia de la nueva propuesta que enviamos. En eso no se alejaba de la que se había diagramado anteriormente, y por lo tanto estamos de acuerdo”, dijo.

Después de la reunión del miércoles, las partes acordaron dar continuidad a la negociación; por lo tanto, se le solicitó a la IM que envíe la respuesta de cada uno de los 18 puntos por escrito, esto al margen de que ya fueron respondidos de manera verbal. Posteriormente, las respuestas de estos 18 planteos serán discutidas en el seno del Consejo Ejecutivo de Adeom, y después se convocará a una asamblea general, que se realizará en abril.

“Hubo cero avances. Eso es lo que sentimos”, dijo Cameto, quien comentó que la reunión del Consejo Ejecutivo de Adeom será en los próximos días, seguramente antes de que comience Semana de Turismo.