La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) promueve, como uno de sus planes en 2026, la 14a edición del curso de Especialista en Gestión Cooperativa. La iniciativa tiene como objetivo formar a especialistas en la gestión integral de las cooperativas desde sus respectivos roles, tanto institucionales como técnicos.

La propuesta está dirigida a dirigentes de cooperativas que desempeñan roles institucionales y/o técnicos en las comisiones de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, pero también son público objetivo del curso los profesionales y técnicos que trabajan vinculados al sector o que buscan hacerlo. La información sobre las inscripciones se puede consultar en el sitio web de Cudecoop: https://www.cudecoop.coop/.

El curso es de formato virtual asincrónico y dictado por medio de la plataforma Moodle. Hay una actividad sincrónica por cada módulo, pero son seis horarios en todo el año, que se informarán al empezar el curso. El comienzo es el miércoles 8 de abril, tiene una duración prevista de 30 semanas y finaliza en noviembre. La carga semanal estimada es de diez horas. Se espera tanto la inscripción de personas que residen en Uruguay como en el extranjero.

Leé más sobre esto: Inacoop e Inefop firmaron acuerdo para renovar y ampliar el Programa de Formación Cooperativo

El programa de capacitación tiene seis módulos: Características generales del cooperativismo, Legislación, Gestión estratégica de las organizaciones, Elementos de gestión asociativa, Elementos de gestión empresarial y Herramientas de gestión. En cuanto a los requisitos o conocimientos requeridos, no hay condiciones técnicas específicas en gestión cooperativa, únicamente que cuenten con “habilidades digitales básicas” para trabajar a distancia con una plataforma.

Marcos Montero, responsable de formación de Cudecoop, explicó en diálogo con la diaria que el curso se da en el marco de un convenio entre Cudecoop y la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (Udelar) por el que parte del equipo docente son profesores de la confederación y también de la facultad.

“Es una formación pensada para quienes necesitan profesionalizar la gestión cooperativa o especializarse en la gestión cooperativa sin perder los valores cooperativos. Lo que se espera de las personas que realizan el curso es que puedan analizar situaciones y gestionar cooperativas comprendiendo las especificidades organizacionales, jurídicas y económicas. También aplicar herramientas de planificación y de gestión estratégica en un contexto cooperativo y, por último, fortalecer la toma de decisiones en cooperativas”, detalló Montero.

Agregó que la formación está pensada como un “curso de alcance nacional” y que “participan personas tanto de Montevideo como del interior. En este caso, la virtualidad es una herramienta y opción que ayuda a potenciar el alcance de la formación”.

Consultado sobre las expectativas para esta edición, respondió que “es que la participación sea amplia, que haya representatividad de todas las clases cooperativas y que se concrete una buena llegada al interior del país, pero también nos interesa especialmente llegar a técnicos, técnicas y profesionales, que resulta uno de los grandes desafíos para el cooperativismo: poder seguir contribuyendo a la formación de profesionales que asesoran a las cooperativas en todo el país”.

En ese sentido, agregó que “a la confederación le interesa seguir promoviendo esta formación como un instrumento más para fortalecer las herramientas de cooperativistas, para seguir fortaleciendo la toma de decisiones en los colectivos, pero también promover la formación de profesionales que acompañan a las cooperativas en sus procesos de gestión”. Las inscripciones son hasta el 31 de marzo, pero hasta el 24 de marzo hay posibilidad de conseguir descuentos.

Una vez que finalice el curso, las autoridades de Cudecoop realizarán un análisis y balance del desarrollo y los resultados que se obtengan de la presente edición. También los estudiantes tendrán la posibilidad de valorar y calificar cómo fue la experiencia de realizar el curso, los contenidos, la modalidad y demás características de la experiencia.