Dirigentes del Sindicato Único Portuario y Ramas y Afines (Supra) firmó con el Centro de Navegación (Cennave) un convenio colectivo para el sector de operadores y terminales y otro acuerdo en el área de depósitos portuarios y extraportuarios. Los acuerdos, que tuvieron el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concretaron en el marco de las negociaciones por la 11ª Ronda de Consejos de Salarios y tendrán una vigencia de 24 meses a partir del 1° de julio de 2025. María Noel Ramírez, dirigente del Supra, dijo a la diaria que ambos acuerdos se pusieron a consideración de los trabajadores el lunes, y que fueron votados y aprobados por mayoría. Consultada acerca de si la dirigencia del sindicato quedó conforme, respondió que “es un buen acuerdo, el Supra espera que se cumpla lo establecido y que las respectivas comisiones trabajen los temas pendientes”.

Explicó que “la reivindicación neurálgica principal del sindicato, que era obtener convocatorias garantizadas y que los trabajadores tuvieran como mínimo por mes la cantidad de 13 jornadas de trabajo, no se logró”, pero destacó que “sí se acordó la modificación de una cláusula del acuerdo del año 2019, que es el acuerdo que seguirá vigente, donde se modificó en el texto que las empresas no roten tanto el personal, sino que en caso de necesidad, para las operativas de buque se cite a las personas que asistieron a las operativas previas”.

Acerca de qué sucede con aquellos trabajadores que no tendrán garantizados esos 13 jornales de trabajo al mes como pretendía el sindicato, comentó que lo que sigue vigente es el régimen de convocatorias escalonado del año 2019, el cual marca que si un funcionario trabaja hasta cinco días, le pagan los jornales trabajados. Si trabaja entre 6 y 9, le pagan 9, mientras que si cumple tareas entre 9 y 13 jornadas, le pagan 13

“La rotación constante de personal era una de las preocupaciones del sindicato”, dijo, y agregó que se resolvió conformar una comisión donde “se pueda rever y analizar todo lo concerniente a la estabilidad, como así también a seguir evaluando el convenio y todo lo relacionado a los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y algunas situaciones más que se han originado, dado que hay beneficios de la seguridad social a los cuales hay trabajadores que no acceden”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la comisión funcionará de manera tripartita (trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y que se reunirá cada 15 días. Añadió que también quedó formada una comisión de categorías que va a funcionar hasta la próxima ronda del Consejos de Salarios.

Con referencia a lo económico, explicó que “el porcentaje de ajuste salarial es de 5,55% (4,55% por inflación esperada y 1% de crecimiento sectorial) y para las categorías cuyos salarios estaban por debajo de la franja 1 de los lineamientos es de 6,55% (4,55% más 2% de crecimiento del salario real). Había además un correctivo de -0,91% de la ronda anterior del Consejo de Salarios, que se acordó entre las partes que no se aplicará, quedando imputado como salario real”.

Ramírez comentó que otro punto que se modificó para estos acuerdos fue una cláusula que había para exámenes médicos. Dijo que “había un tema con la redacción, eso se modificó, y se aumentaron las horas para cuidados, un punto que en la ronda anterior se había obtenido conseguido horas para cuidado de menores a cargo. En esta ronda se consiguió que sea para menores a cargo y para adultos con vínculo directo”.

Marcela Barrios: “Se llegó a un buen acuerdo”

Por su parte, y a través de un video en Instagram, la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, hizo mención a la firma del acuerdo y señaló que si bien “fue una negociación que se extendió por nueve meses, se llegó a un buen acuerdo, firmado por ambas partes”. La jerarca destaca los cambios en el régimen de cuidados y en el sistema de convocatoria de los trabajadores y hace especial mención a la conformación de una comisión para regular el trabajo eventual en la actividad portuaria.

Explicó también que los acuerdos firmados integran cláusulas de igualdad de género y protocolos para abordar situaciones de acoso sexual, y que, por otra parte, con el cierre de las negociaciones en el sector portuario, llegó a su fin la primera fase de la undécima ronda de los Consejos de Salarios.