Una delegación de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines realizó una gira días atrás por los departamentos de Salto y Paysandú para reunirse con sindicatos y acceder a información de distintas situaciones, pero también para realizar el asesoramiento y acompañamiento de dirigentes sindicales y de trabajadores, en instancias desarrolladas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La delegación estuvo compuesta por Jonathan La Paz, Leonardo Díaz, María Libbi y Luis Echevarría, todos miembros del Ejecutivo de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines e integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI).

Echevarría explicó a la diaria que la gira fue realizada durante el transcurso de la pasada semana, y que en una primera instancia se concurrió al departamento de Salto para asistir a una audiencia en el MTSS por situaciones que atravesaba un grupo de trabajadores que cumple tareas para una empresa conformada por una panadería, una planta de elaboración de panificados y cinco supermercados.

“Hay cinco o seis trabajadores afiliados al gremio, que pertenecen a la planta de producción. Existían algunos inconvenientes por malos tratos, además de no aplicarse los beneficios del convenio colectivo de las panaderías con planta de elaboración”, explicó. En ese sentido, destacó que en la audiencia, los empresarios “comprendieron el alcance del convenio colectivo”.

Sostuvo que “ellos lo analizarán. También se comprometieron a revertir las situaciones de malos tratos y a tener un intercambio más fluido con la Mesa Coordinadora”.

Por otra parte, se concretó una reunión con un grupo de panaderos de Salto, y se mantuvo además un encuentro con la Liga Comercial de la ciudad. Dijo que “se abordó la preocupación sobre los malos tratos que hay en las panaderías artesanales a nivel nacional, pero también la preocupación por la informalidad y la inocuidad de los productos”. Se acordó trabajar en forma conjunta sobre estos asuntos.

“El gobierno tiene que hacer algo”

Posteriormente, la delegación se trasladó hasta Paysandú, en donde hubo una reunión con trabajadores afiliados a la Mesa del Pan, pertenecientes al sector de las panaderías. En ese departamento se desarrolló también una audiencia por un grupo de empleados que cumplían tareas para un comercio, pero sin realizar los aportes al Banco de Previsión Social (BPS).

Por este asunto, Echevarría comentó que “se le dio una prórroga de un mes más al dueño de la panadería, para alcanzar un acuerdo con BPS y regularizar a todos los trabajadores, y desde ahora pagarles con los aportes, e incluirlos en las categorías que les corresponde. Además, les debe abonar la diferencia existente de aumento salarial, al momento que se firmó el convenio colectivo, ya que no se pagó el ajuste retroactivo correspondiente”.

Como integrante de la Mesa Ejecutiva de la CSI, el dirigente dijo que se mantuvieron reuniones, y que “se trasladó toda la solidaridad” para los trabajadores enviados al seguro de paro por la empresa Paycueros, “quienes están en conflicto, al igual que los trabajadores de Maltería Paysandú”.

Comentó que en la CSI “hay una preocupación genérica sobre la industria en el interior, principalmente en los departamentos al norte del río Negro, entre ellos Paysandú, principalmente por la pérdida de puestos de trabajo”.

“El gobierno tiene que hacer algo respecto a esta situación, y más después de que el Parlamento reafirmó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Si no se ejecutan las salvaguardias correspondientes, a espejo de lo que realizan los sindicatos agrícolas de la Unión Europea, que tienen salvedades, se perjudicará cada vez más la producción, se continuarán perdiendo puestos de trabajo y se reafirmará el declive de la industria nacional”, afirmó el dirigente.

La gira concluyó en la ciudad de Bella Unión, en Artigas, donde los dirigentes mantuvieron una reunión con varios gremios en la localidad de San Juan. Se lograron también encuentros con integrantes del Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar (SOCA), que está dentro de la órbita de la CSI.

Con respecto a Alcoholes del Uruguay (Alur) y la caña de azúcar, señaló que “se pretende que se siga subvencionando, más allá de que a veces pueda haber pérdidas, pero puntualmente en Bella Unión, ya que “trabajar ahí es casi la única salida laboral para muchas personas”, además de que “una franja del área del comercio de la ciudad depende del sector”. Aclaró que en este tema, la CSI se puso a disposición, “y de ser necesario se buscará hablar con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, respecto a cuáles son los planes futuros para ALUR”.

Echeverría dijo que la gira “fue positiva”, y que tanto en lo que concierne a la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, como a la CSI, “si se expresa que son organizaciones a nivel nacional, siempre que es posible, al menos tres o cuatro veces al año, los dirigentes deben hacerse presentes para acompañar y solidarizarse con los trabajadores y con los conflictos, y así estar a disposición de lo que necesiten”.