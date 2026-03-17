El Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) realiza este martes un paro con movilización por la falta de avances en las negociaciones con el gobierno, en la búsqueda por alcanzar un acuerdo para lograr un nuevo convenio colectivo, del cual resta definir su duración.

La medida se inició al mediodía y alcanza a los funcionarios del Banco República (BROU), del Banco de Seguros del Estado (BSE), del Banco Hipotecario del Uruguay y del Banco Central del Uruguay, como así también al hospital del BSE, donde se estableció una guardia en las áreas más sensibles.

La acción se ejecuta solo en Montevideo, donde se hizo un acto frente a la sucursal 19 de Junio del BROU, en el Centro, y después una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. El retorno a la actividad será al final de la manifestación.

El presidente del Sector Financiero Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, dijo a la diaria que la medida responde también a que en una de las últimas instancias de negociación, en la penúltima semana de febrero, “no existió ningún avance concreto”.

Al respecto, agregó que actualmente hay “una propuesta del Poder Ejecutivo, que es muy magra, donde se recogen algunos puntos que el sindicato presentó en la negociación, pero AEBU considera que es una propuesta de acuerdo peor que la puesta a consideración de la asamblea del gremio”.

En ese sentido, expresó que se respondió al Poder Ejecutivo que AEBU entiende que “como toda negociación hay que hacer una sesión de intereses, hay que tratar de encontrar los equilibrios necesarios”, pero la organización interpreta que “esos equilibrios están en una zona muy baja, y queremos levantar la propuesta, sobre todo porque AEBU tiene una propuesta, en lo que tiene que ver con la mejora en los servicios de atención de los bancos públicos”.

Crear ámbito de discusión de las dotaciones

El dirigente confirmó que AEBU pretende que se cree, al amparo del convenio colectivo, “un ámbito para la discusión de las dotaciones y estructuras de todas las sucursales de la banca oficial”.

“Se detectó que a pesar de que el sindicato negoció en 2025 en la ley de presupuesto los compromisos de gestión presupuestal, tal cual está en el lineamiento de la OPP, y más allá de que se cumplieron con los compromisos presupuestales en los bancos y se cubrirá el 100% de las vacantes en los bancos públicos, persisten problemas de atención. Hay ciertos casos, por ejemplo, el de Maldonado, donde se fueron 11 trabajadores y solamente fueron repuestas dos vacantes”, expresó.

Este tipo de situaciones “se están dando por un tema de gestión interna de los bancos, porque no hay estructura de las dependencias ni siquiera de estructuras a nivel de zona. Por eso el sindicato pretende que eso quede plasmado en un acuerdo”.

Umpiérrez explicó también que otro tema “que se ha caído”, producto del rechazo del preacuerdo y “que el gobierno lo sacó de la agenda”, es el de la agenda de derechos. Sobre este punto, dijo que en particular, “se están originando situaciones muy complicadas de penalización en la maternidad, dentro de las empresas de la banco fficial”. “Se están observando prácticas que AEBU considera lamentables, donde a veces a las trabajadoras se les aconseja que utilicen dos medias horas que tienen en lactancia para acceder a tareas de caja. También casos de funcionarias que, por ejemplo, las desestimulan para el uso de licencia por cuidados de recién nacidos, para tomar funciones que ganaron por concurso”, denunció.

Para Umpiérrez, el sindicato “tiene una postura muy clara de combatir esto a través del convenio colectivo, ya que hay una cláusula que impide estas acciones. A su vez, se entiende que hay que avanzar en la agenda de derechos, porque es parte de las reivindicaciones”.

Recordó que estos puntos “se quieren plasmar por escrito de alguna forma. El gobierno tiene también una agenda que promueve la igualdad, pero si no se concretan dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo, que es lo que regula las relaciones laborales, es lo mismo que la nada”, concluyó el dirigente.