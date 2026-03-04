Por intermedio de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la consultora KPMG accedió a datos sobre acoso laboral y sexual en el ámbito laboral. Se registraron 601 denuncias ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), de las cuales 546 corresponden a acoso laboral y 55 a acoso sexual. Si se compara con 2024, las denuncias por acoso laboral disminuyeron 8,7%, mientras que las de acoso sexual descendieron 31%.

Dentro de las cifras aportadas por la consultora, en el período comprendido entre 2019 y 2025 se registraron 3.347 denuncias, de las cuales 2.981 fueron por acoso laboral y 366 por acoso sexual. En promedio, se presentaron 425,9 denuncias anuales por acoso laboral y 52,3 por acoso sexual. La serie muestra que las denuncias por acoso laboral crecieron sostenidamente desde 2020, alcanzando un máximo en 2024, con 598 casos. El año pasado se observó una baja respecto de ese pico, aunque el nivel se mantiene por encima del promedio anual del período 2019–2024.

En el caso del acoso sexual, KPMG explica que “la evolución presenta mayor volatilidad: los valores más altos se registraron en 2022 (82 denuncias) y 2024 (80), mientras que el mínimo se dio en 2021 (27). En términos generales, el acoso laboral representó en promedio el 89% del total de denuncias y el acoso sexual el 11%, con incrementos puntuales de participación en los años de mayor registro”.

Análisis y consideraciones

Giovanna Lorenzi, socia del Departamento Legal de KPMG, señaló que “es de sospechar que el volumen de denuncias de 2020 y 2021, con los niveles más bajos, se vio impactado por la pandemia, en la que la presencialidad en los lugares de trabajo fue menor”.

En relación con el acoso laboral, indicó que “se evidencia una tendencia clara al alza con variaciones moderadas”, lo que, a su entender, hasta 2024 sugería “reforzar los canales de denuncia, la formación de mandos y el seguimiento de los casos dentro de las organizaciones”.

Sobre el acoso sexual, sostuvo que se trata de “una serie más chica, pero con oscilaciones proporcionales más altas”, y añadió que los picos registrados en 2022 y 2024 pueden “responder o bien a campañas de sensibilización o casos mediáticos que hayan influido en el aumento de denuncias, lo que para identificar con certeza ameritaría un análisis más profundo”.

La integrante de KPMG explicó que la denuncia puede realizarse tanto en la propia empresa (empleador) u organismo público o directamente en la IGTSS: “Puede suceder que la denuncia sea presentada ante el empleador, pero este considera que tiene limitaciones en su poder de investigación. Por ejemplo, cuando las denuncias son contra alguno de los jerarcas o cuando no cuenta con la estructura interna para llevar adelante un proceso con garantías para todas las partes”, explicó. En estos casos, las empresas tienen la potestad de remitir la denuncia para que sea la IGTSS la que se encargue de realizar la investigación”, agregó. Una vez presentada la denuncia, se debe iniciar una investigación rápida, debiéndose escuchar a ambas partes y recabar las pruebas necesarias.

Datos de 2025 sobre acoso laboral y sexual

Sobre el año pasado, Lorenzi advirtió que la leve baja tanto en el acoso laboral como en el sexual “podría ser coyuntural”, por lo que “conviene monitorear qué sucede durante este año antes de inferir un cambio estructural en la tendencia”. “Los datos permiten observar la evolución de las denuncias en los últimos siete años y constituyen un insumo para el análisis de políticas de prevención y gestión de situaciones de acoso en el ámbito laboral”, agregó.

También dijo que el ministerio no cuenta con información desagregada, por lo que no es posible, por ejemplo, identificar objetivamente si las denuncias son efectuadas mayoritariamente por mujeres u hombres, o si provienen en su mayoría de Montevideo o del interior.