El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, participaron este viernes en la reapertura del frigorífico Florida, que, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dará en una primera etapa empleo a unos 100 trabajadores.

“La fortuna y la vida me trajeron a este lugar, donde se inaugura una planta, con alguien que conocemos de Canelones y que hace años estaba detrás de una propuesta de este tipo”, afirmó el presidente durante el acto de la reapertura, en referencia al empresario Luis Avero, presidente del Grupo Saturno, nuevo responsable de la firma.

“Esto es la celebración de una historia personal que tengo con esta familia, y es también la posibilidad de demostrar que, si se mantienen las redes, es posible”, agregó; y remarcó que esto “se resolvió en clave nacional”.

También asistieron a la reapertura del frigorífico el presidente del Banco República, Álvaro García; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el intendente de Florida, Carlos Enciso; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; y el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, José Luis Fernández, entre otras autoridades.

El frigorífico Florida estará bajo la gestión del Grupo Saturno (Abasto de Carnes Saturno SA), una firma de capitales nacionales que compró las instalaciones. En este nuevo ciclo, el establecimiento iniciará con faena destinada al mercado local; a futuro se proyectan ventas al exterior.

Por su parte, Castillo dijo que “muy pocas veces esto es noticia” y afirmó que se trata de “una muy buena jornada para la población en general”. “En este caso acá hay empresas que apuestan mucho al desarrollo local, y esto nos da oportunidad de trabajo; esto es lo que necesitamos”, agregó.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social también se refirió en una rueda de prensa a la apertura de una escuela técnica en la órbita de la UTU. Dijo que “los jóvenes asistirán allí en mejores condiciones y edilicias, estudiando con mucha alegría”.