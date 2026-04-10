Este jueves en su sede central, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó el programa Agua para la Granja. En la instancia, el ministro Alfredo Fratti señaló que “el cambio climático vino para quedarse”, por lo que cada día que pasa el acceso y manejo del agua adquiere mayor relevancia para la producción. Fratti destacó que esta convocatoria “tiene un componente importante de subsidio; creo que es bien interesante, sobre todo porque abarca a los productores más pequeños, que son los que tienen más dificultad de entrar en los circuitos financieros. Esta es una instancia trascendental para el MGAP por el tema que involucra y por el espectro de productores que atenderá, que son los que tienen también más dificultad para mantenerse en la actividad”.

El programa Agua para la Granja, que será ejecutado por la Dirección General de la Granja (Digegra), contará con la participación de República Microfinanzas (RMSA), para atender la demanda de aquellos productores que requieran acceder a una línea de crédito para completar su proyecto. Martín Dibarboure, gerente general de esta entidad financiera subsidiaria del BROU, expresó que “estamos alineados a la ejecución del financiamiento con base en la aplicación de políticas públicas”, destacando que “este es un tema que claramente viene acumulado en la historia, y acá hay soluciones estructurales” para resolver el acceso y manejo del agua en el sector hortifrutícola. El jerarca recordó que “el rol de República Microfinanzas no es otro que ofrecer financiamiento a aquellos pequeños productores, básicamente familiares, que tienen pequeñas dimensiones, para quienes es difícil el acceso al crédito tradicional, y que, en cuanto a masa crítica, son la mayoría”. Los criterios de elegibilidad para el acceso al crédito serán los que disponga la Digegra, según informó Dibarboure.

Política pública diferenciada

La incitativa brindará apoyo financiero no reembolsable y facilidades de acceso a financiamientos reembolsables a productores hortifrutícolas para la implementación de sistemas de riego en los predios que hoy no cuentan con esta tecnología o para mejorar los existentes.

El monto total al que pueda acceder cada productor, ya sea por la vía del subsidio o del crédito, dependerá de su escala. La Digegra segmentó el universo de posibles beneficiarios en tres escalas: la primera incluye unidades productivas de hasta siete hectáreas equivalentes; la segunda está integrada por aquellas de entre 7,01 a diez hectáreas equivalentes, y la tercera, por las que explotan una superficie superior a las 10,01 hectáreas equivalentes. Esta segmentación obedece a la definición del MGAP de implementar políticas públicas diferenciadas, diseñadas específicamente para grupos poblacionales con necesidades, capacidades o vulnerabilidades distintas, evitando un enfoque único para todos. Su objetivo es la justicia social, asignando los recursos disponibles según las características particulares de cada segmento de beneficiarios de la política pública específica.

Hectáreas equivalentes

El cálculo de la hectárea equivalente granjera se obtiene utilizando el capital asegurado de cada cultivo, que surge de los costos de producción de cada rubro por hectárea y por año. Por lo tanto, la hectárea equivalente granjera se obtiene a partir de la relación entre el capital asegurado y ajustado por número de ciclos para la producción de un rubro dado, y otro tomado de referencia (se optó por la manzana Red Delicious). Esta relación se multiplica por las hectáreas reales del rubro en cuestión para traducirlas en hectáreas equivalentes. Para obtener la superficie total por unidad productiva en términos de hectárea equivalente se suman las hectáreas equivalentes de cada rubro plantado en la unidad de producción.

Montos de financiamiento

Las unidades productivas de la primera escala podrán acceder a un subsidio del Fondo de Fomento de la Granja (FFG) de hasta 340.000 pesos y, además, una línea de crédito otorgada por RMSA. No obstante, en la primera convocatoria de este programa (2026-2027), el apoyo no reembolsable del FFG será para este segmento de hasta 400.000 pesos, y también podrán acceder a todos los niveles en una sola propuesta.

Por su parte, la segunda escala, que comprende a las unidades productivas de 7.01 a diez hectáreas equivalentes, podrá acceder a un apoyo no reembolsable del FFG de hasta 220.000 pesos, en tanto el apoyo reembolsable se implementará a través de RMSA, ANDE o fideicomiso de la Granja.

Finalmente, las unidades productivas mayores a las 10.01 hectáreas equivalentes podrán acceder a un apoyo no reembolsable del FFG de hasta 40.000 pesos.

Los desembolsos de recursos se realizarán en dos etapas; la primera será luego de la firma del convenio y corresponderá al 70% del proyecto. El restante 30% se desembolsará una vez aprobado el informe de rendición de gastos y el informe técnico.

Actividades

Por otra parte, el programa divide en tres niveles las actividades que apoyará, entendiendo por actividad cada obra o acción necesaria para el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto predial. El nivel 1 se enfocará en el financiamiento para la construcción de fuentes de aguas y en cubrir los costos asociados al componente energético. Para las unidades productivas con fuentes de agua existentes, se podrán solicitar montos no reembolsables para el registro de fuente de agua en la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), el análisis de agua para riego y para consumo y la limpieza de fuentes de agua o de cursos de agua con tomas registradas.

Al segundo nivel podrán acceder aquellas unidades productivas que postulen al nivel 1 en cualquiera de sus subniveles, o bien que ya cuenten con el nivel 1 al momento de la postulación. Se podrán solicitar montos no reembolsables para diseño de sistemas de riego, mejoras de sistemas de riego existentes, inversión en distribución y bombeo, en equipamiento (cintas de goteros, aspersores, etc) y en la instalación de sistema de fertirriego.

Podrán acceder al tercer nivel aquellas unidades productivas que postulen al nivel 1 y 2 en cualquiera de sus subniveles o bien que ya cuenten con el nivel 2 al momento de la postulación. Se podrán solicitar montos no reembolsables para acceso a nuevas tecnologías o innovaciones con respecto al riego (automatismos, sensores, control a distancia).

Al tratarse de un programa que se ejecutará durante tres años (que prevé realizar una convocatoria por año), el productor podrá optar por los diferentes niveles según la necesidad de su unidad productiva, pudiendo escalonar los proyectos a medida que se vayan ejecutando. Por ejemplo, se puede iniciar desde cero en el nivel 1 y escalonar en los años sucesivos al nivel 2 y 3 o bien se puede iniciar en el nivel 2 (o 3), si ya se cuenta con los componentes del nivel anterior.

Asistencia técnica

El pago de la asistencia técnica correrá por cuenta del FFG y contemplará únicamente la formulación, la ejecución y seguimiento del proyecto presentado. Por lo tanto, el número de jornadas técnicas de seguimiento y/o especialistas, deberá ser congruente con lo que requiere la ejecución de las actividades del proyecto.

Los honorarios de cada técnico serán los siguientes:

Formulación del proyecto: 27.588 pesos

Jornada técnica de profesionales ingenieros agrónomos, 8.778 pesos por jornada (IVA y viáticos incluidos); o técnicos agropecuarios, 6.218 pesos por jornada (IVA y viáticos incluido). El FFG financiará un máximo de cinco jornadas por proyecto.

La visión oficial

Según destacó Laura González, titular de la Digegra, “esta convocatoria responde a una demanda sostenida que nos fue planteada por el sector granjero en el momento que asumimos y que no había tenido respuesta en muchísimos años”.

González recordó que el lanzamiento de esta convocatoria comenzó a gestarse en “julio de 2025, cuando nos pusimos a trabajar con el equipo técnico de Digegra, estudiando antecedentes. Incluso revisamos las últimas convocatorias financiadas con el FFG, allá por 2014-2015. También analizamos las convocatorias al Más Agua para la Producción Familiar, y los estudios de prefactibilidad que se hicieron entre 2010 y 2013 a instancias de ministro Aguerre”.

Luego de esta etapa de revisión de antecedentes, se realizaron “11 talleres en tres días, en simultáneo en varias zonas del país, en las zonas granjeras y algunas emergentes” que no son consideradas habitualmente como tales, pero en las que a partir del Registro Nacional Frutihortícola y de la demanda de las Mesas de Desarrollo Rural, existen “productores granjeros que necesitan apoyo”.

González agregó que “de esos talleres sistematizados, y para los cuales también recibimos apoyo de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República como integrante de la Junta Nacional de la Granja, surge de esta convocatoria. Está estratificada, tiene distintos niveles de apoyo según el tipo y la escala de productor, y tiene también la posibilidad de aplicar a distintas opciones, lo que nosotros llamamos niveles de financiamiento. Y esto es así porque en los talleres surgía claramente que hay zonas del país que ni siquiera tienen acceso al agua, o sea, que no tienen la fuente de agua necesaria para implementar una estrategia de riego. Pero hay otras zonas que ya han tenido esa posibilidad, que ya han aplicado a distintos proyectos o que ya han hecho las inversiones necesarias por cuenta propia y que sí tienen la necesidad, por ejemplo, de incorporar tecnología, de incorporar automatismos, innovaciones vinculadas a la gestión del agua”.

En resumen, la directora de la Granja afirmo que a través de esta convocatoria se busca atender problemas estructurales del sector, y desea que “tenga el impacto que esperamos, y que el año que viene podamos darles a ustedes algunos resultados de ese impacto y la mejora evolutiva de esta convocatoria que hoy estamos presentando”.

Por su parte, Ramiro Vacca, director técnico de la Digegra, informó que “el programa Agua para la Granja hace énfasis en el cuidado del agua, la adaptación al cambio climático, la adopción de tecnologías de riego, el uso sustentable de los recursos naturales y en mejorar las capacidades productivas de esos productores”.

Según Vacca, “tenemos un 35% de la superficie registrada que está en secano, es decir, que los productores no tienen acceso al agua. Esos 2.700 productores son unas 28.300 hectáreas. Cuando hablamos del tamaño, alrededor de 1.991 productores son menores a 7 hectáreas equivalentes”.

Vacca destacó que, en el marco de la ejecución de este programa, “se realizarán instancias de capacitación en el manejo del agua y riego, atendiendo la demanda que surgió en el territorio”.

Los interesados en postular a esta convocatoria y conocer en profundidad los requisitos, las obligaciones que asumen y los derechos que adquieren, y lo que se debe tener en cuenta para que sus proyectos sean aprobados, pueden realizar las consultas que requieran en las oficinas zonales de la Digegra, en Bella Unión, Artigas; San Jacinto, Progreso y Pando, en Canelones; Rivera; Salto; Paso de la Arena, y en la sede central en Montevideo.