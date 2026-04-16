Reunidos en asamblea general, trabajadores y dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) analizaron este miércoles la respuesta de la Intendencia de Montevideo (IM) a la propuesta presentada por el sindicato el mes pasado, en el marco de la negociación por un convenio colectivo para el resto del quinquenio. Durante la instancia hubo paralización de varios servicios, que se retomaron a las 17.00.

El presidente de Adeom, Julio Cameto, dijo a la diaria que el sindicato mantiene como ejes de negociación el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, la salud mental, la reconversión laboral y los aspectos salariales. “Son elementos necesarios y los seguimos poniendo sobre la mesa”, afirmó.

Según explicó, la organización continúa tomando como base la resolución de la asamblea del 5 de marzo. Entre los puntos planteados, destacó la realización de una promoción única en 2028, en lugar de la propuesta de la administración de dividirla en dos instancias según escalafones.

“Entendemos que todos los trabajadores deben tener la misma oportunidad. Nadie tiene por qué esperar o ser beneficiado antes”, sostuvo. También remarcó el reclamo por un aumento salarial real, al señalar que existe un rezago histórico respecto a ajustes por encima del IPC.

Otro de los planteos incorporados es el ingreso de personal. Cameto indicó que la plantilla municipal pasó de unos 14.000 funcionarios a cerca de 7.700 en la actualidad. “Las tareas se siguen sosteniendo y está demostrado que la tercerización es más cara que el trabajo de los municipales”, afirmó.

El dirigente cuestionó además la postura de la comuna. “No hubo una contrapropuesta. La intendencia respondió que no a algunos puntos, pero no presentó una alternativa”, señaló. No obstante, destacó que el diálogo continúa abierto. La próxima instancia de negociación será el 22 de abril en el Ministerio de Trabajo, en un ámbito tripartito. “Vamos a ir con lo resuelto en marzo y con los nuevos elementos de esta asamblea para intentar avanzar hacia un acuerdo”, dijo.

Cameto aseguró que el sindicato se mantiene firme en la negociación. “Hay un objetivo común definido democráticamente. Confiamos en poder llegar a un convenio colectivo que asegure el quinquenio”, agregó.

El desarrollo de la asamblea

Fuentes sindicales señalaron a la diaria que en la asamblea se discutió una propuesta presentada por el sector mayoritario, que contenía diez puntos. Ocho fueron aprobados y dos modificados.

Uno de los cambios refiere a la potestad del Ejecutivo de Adeom para firmar un eventual acuerdo. La propuesta original habilitaba al Ejecutivo a cerrar el convenio si se cumplían las condiciones, pero la asamblea resolvió que cualquier definición deberá volver a ser considerada por los trabajadores. En ese sentido, no se descarta la convocatoria a una nueva asamblea una vez que exista una respuesta de la intendencia, para votar punto por punto.

Otro ajuste relevante fue sobre el alcance de los aumentos salariales. Mientras la propuesta inicial planteaba que fueran para todos los trabajadores, la asamblea resolvió limitarlos hasta el escalafón 18, por lo que los niveles superiores quedarían excluidos.

Por su parte, los sectores minoritarios presentaron una propuesta de medidas de lucha que incluía paros de 24, 48 y 72 horas, además de ocupaciones, pero no obtuvo el respaldo necesario.

Durante la instancia, uno de los grupos minoritarios decidió acompañar la propuesta mayoritaria, aunque planteó que esta debe ser el piso de la negociación, con un techo en los reclamos ya presentados ante la intendencia.