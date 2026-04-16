La Asociación Rural de Florida (ARF), el gobierno nacional y la Intendencia de Florida lanzaron oficialmente el proyecto del Polo Florida, un parque industrial, científico y logístico multimodal, que incluirá un puerto seco. Seis empresas chinas confirmaron el interés en instalarse, así como lo han hecho empresas logísticas brasileñas que procuran conectar Río Grande del Sur con el puerto de Montevideo, según afirmaron tanto desde el gobierno departamental como desde la ARF.

Anunciando la conexión al ramal del Ferrocarril Central, para lo que será necesaria la recuperación de tres kilómetros de vía férrea, el Polo Florida es promocionado como “un nuevo espacio cerca de toda Latinoamérica, en el centro del país, a 100 km de Montevideo y conectado vía terrestre en forma ágil y segura con Brasil, Argentina y Paraguay”, según la folletería entregada previo al acto.

Las empresas chinas interesadas en instalarse operan en diferentes rubros, que van desde la producción de medicamentos, al ensamblaje de vehículos eléctricos, entre otros. Las inversiones anunciadas rondan los US$ 70 millones, estimándose en US$ 6 millones la del primer año, una vez se inicie la operativa. Algunas de estas empresas apuestan a instalarse en Uruguay como forma de aterrizaje en la región, según indicó a la diaria el gerente de la ARF, Horacio Telechea.

Como parte de sus servicios logísticos que, según lo promocionado, “abarcan todas las etapas comerciales”, el Polo Florida anuncia una playa de contenedores de 300 m x 75 m, con una capacidad para operar anualmente 58.000 toneladas, así como centros de acopio y de consolidación de cargas, incluso planteando la posibilidad de operar con Zona Franca Florida.

En un predio de 75 hectáreas sobre el vértice de las rutas 5 y 56, el proyecto incluye las ya existentes plantas de silos y de semillas que la ARF tiene en actividad desde la década pasada. Además, fue integrada una propuesta de educación e investigación, con la participación de la UTEC.

Las luces largas

“Nos hemos propuesto pensar en los próximos 100 años”, dijo el presidente de la ARF, Rafael Leaniz, durante su intervención en el acto que se llevó a cabo en el salón de fiestas de la propia ARF, y que contó con la participación de diferentes autoridades departamentales y nacionales, cuerpos diplomáticos, además de representantes de gremiales y de diferentes actores del sector productivo, empresarial e industrial, entre otros. Leaniz indicó que una institución que alcanza los 110 años de historia ha sido posible por los anteriores directivos, generando un legado que impulsa a pensar en muy largo plazo.

Según el intendente Carlos Enciso, con un polo de estas características, “Florida está llamado a ser el centro de gravedad geográfica, a través de este desarrollo, de la conexión natural entre el área metropolitana y el interior profundo”. En su intervención, explicó que avanza el proceso de recategorización de los predios, aún rurales, “para generar un parque industrial que sea como el buque insignia de lo que venga después”.

Agenda compartida

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, indicó que “la geopolítica que nos atraviesa le demanda a Uruguay estabilidad, reglas claras y eficiencia”, y que eso requiere “buena gestión y articulación política”. En tal sentido, valoró especialmente la voluntad de trabajo interinstitucional que posibilitó que, a partir de una idea surgida desde la sociedad civil, diferentes niveles de gobierno avancen conjuntamente para hacer posible su concreción. “Lo que está pasando hoy acá es el ejemplo claro de que, cuando la política nacional comparte agenda y comparte cuerpo con la política departamental, las cosas pasan”, apuntó.

Según el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Tany Mendiondo, “cuando se piensa en todas estas cosas, en definitiva se está pensando en generar trabajo”. Remarcó que, tierra adentro, los diputados, intendentes, alcaldes y demás actores políticos del territorio reciben constantemente los planteos asociados a la necesidad de fuentes de empleo. “Si no trabajamos en conjunto y no vemos los problemas reales del país, estamos perdiendo”, añadió. En el mismo sentido, la vicepresidenta en ejercicio, Blanca Rodríguez, dijo en rueda de prensa: “Sobre todo, tenemos que atender esta realidad del interior. Cuando recorro el interior del país, la gente no me habla de seguridad; la gente me habla de trabajo, que necesita trabajo”.

Pre-proyecto desde 2018

El primer contacto de la ARF con el Poder Ejecutivo para plantear la idea fue a fines de 2018, manteniendo una instancia con el entonces ministro de Transportes y Obras Públicas, Víctor Rossi. Con el respaldo del gobierno departamental, los legisladores del departamento y de instituciones gremiales, entre otros actores de la producción, el comercio y la industria local, la ARF le presentó a Rossi un proyecto que había gestado en la idea de captar parte de la producción maderera que pasaba por el departamento, pero que para ese entonces ya había abierto el abanico de las posibilidades planteadas a partir de la creación de un polo logístico.

“Los años fueron pasando”, en un Uruguay que “es muy lento”, comentó Horacio Telechea a la diaria, al recordar el tránsito desde 2018 a 2026, para llegar finalmente al lanzamiento oficial del proyecto. Valoró especialmente que, por el camino recorrido durante más de siete años, esta etapa los encuentra “con un poco más de experiencia”.