El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) presentó los planes y lineamientos de su agenda estratégica para el período 2026-2030, que incorporó aportes del gobierno, del PIT-CNT, de las cámaras empresariales y del sector cooperativo.

A la presentación, además de autoridades nacionales y departamentales, asistieron el representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Miguel Venturiello, el director general de Inefop y los restantes directores del instituto.

Entre los ejes estratégicos de la agenda, se destacan una mayor presencia en territorio y cercanías, una vinculación activa con el sector empresarial, el fortalecimiento de la formación profesional, la generación de conocimiento para anticipar tendencias, la articulación institucional y el fortalecimiento interno del instituto.

A su vez, entre los lineamientos generales sobresale la ampliación del acceso y la cobertura de la formación profesional, mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas, reducir las brechas de inclusión y promover la equidad, así como también consolidar una institucionalidad participativa, transparente y cercana a la ciudadanía. Otras pautas son el posicionar al instituto como actor clave en la definición de políticas de empleo y formación, contribuir al fortalecimiento del ecosistema empresarial y consolidar y ampliar el Programa de Formación Cooperativa (Procoop).

En la actividad, Venturiello señaló que se está en un “momento de incertidumbre mundial, con una coyuntura compleja, donde el país tiene difícil la inserción internacional y, con todo, también el impacto de las tecnologías, los cambios en las formas de producción, más los cambios en los modelos de trabajo. Es complicado proyectar algo que sea a largo tiempo, porque los cambios son vertiginosos y ocurren en un tiempo acotado”.

Comentó además que “el consejo directivo de Inefop, para elaborar la agenda y comprometerse y marcar estas líneas de acción hacia adelante, recién se terminó de constituir el 1º de agosto de 2025, por reposición y cambios en los actores sociales”. Sostuvo que la agenda fue construida y planificada “en consenso y total acuerdo”, y que “hay consenso para con el destinatario, que son las personas, que son para quienes se trabaja y se confeccionan las políticas del instituto”.

“Queremos posicionar a Inefop, al final de la gestión, como el referente en Uruguay de la formación profesional, ya que tiene las condiciones, porque está dotado de un personal técnico calificado, y tiene el conocimiento del trabajo realizado. Tiene que ser una usina generadora de conocimiento permanente. Es lo que hoy se necesita”, afirmó.

En la intervención de los directores se destacó que Inefop buscará estar más cerca de los trabajadores, y así ser más inclusivo, apostando al desarrollo territorial y a los consejos sectoriales. La directora en representación del PIT-CNT Flor de Liz Feijoo dijo que también hay dos elementos centrales: el económico, “que puede crear empleo, apoyando a emprendedores y mejorando o fortaleciendo algunas empresas”, y el social, “porque reduce la pobreza y mejora la educación”. “Un Inefop más participativo impulsa más participaciones, profundiza la cohesión social y así profundiza la democracia”, expresó.

“La formación y el desarrollo de capacidades no pueden pensarse de forma aislada”

Por su parte, el director en representación de la Cámara de Comercio y Servicios, José Pedro Derrégibus, sostuvo que “en un mundo global, con competencia global, la formación y el desarrollo de capacidades no pueden pensarse de forma aislada”. “Hay que hacerlo en estrecha vinculación con las necesidades del sector productivo. Por eso, un eje clave es la incorporación, con más fuerza, de una mirada desde el tejido productivo. Es necesario avanzar a un instituto más cercano, tanto a las personas como a las empresas. Es que son las empresas las que en definitiva generan oportunidades de empleo”, agregó.

Sostuvo además que, “si se quiere mejorar la empleabilidad, no solo es necesario mejorar la preparación de las personas, sino también entender mejor a las empresas”, y con eso, anticiparse a las necesidades y acompañar los procesos.

“Se trata de consolidar Inefop como un actor más cercano, pero también más útil y relevante para el sistema productivo. Esto lo dividimos en cuatro ejes: Inefop más prospección, Inefop más productividad, Inefop más talento y, por último, Inefop más inteligencia artificial. Esto es, en esencia, Inefop más empresas, porque en definitiva el desarrollo del país pasa por generar más y mejores oportunidades de empleo para todos”, expresó Derrégibus.

En tanto, Gustavo Cardozo, director representante de la economía social, señaló que Inefop estará más cerca de este tipo de economía a través de la formación profesional, del Procoop y de las experiencias comparadas.

Al cierre de la presentación, Venturiello destacó la importancia de los procesos de formación, y dijo que, en los términos de Inefop, parafraseando al presidente José Mujica, se necesita “formación, formación y más formación”, y concluyó expresando que se invita a todos los actores involucrados “a pensar que es momento de comprometerse con la formación”.

“En esto no hay misterio, y las tecnologías se abordan más acá o más allá, con formación. Para los trabajadores, entender la importancia de que tienen que ir por la formación; para los empresarios, generar las condiciones para que los trabajadores que tienen puedan acceder a la formación, y para el Inefop es el eje donde convergen los planteos, para que este aporte el pienso y la organización”, concluyó el director general.