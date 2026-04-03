De acuerdo con la información relevada por el Observatorio Granjero y compilada en el Anuario Estadístico 2025, en el año considerado ingresaron 419.127 toneladas de mercadería de origen nacional e importado a las naves de comercialización de frutas y hortalizas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Esta cifra mantiene y ratifica la tendencia al alza en los ingresos de mercadería a este centro de negocios, que tuvo solamente un desvío en 2023 por la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos que redujeron significativamente el volumen de producción nacional de frutas y hortalizas. Asimismo, el total de toneladas ingresadas a la UAM en 2025 supera ampliamente el promedio de los ingresos del período 2021-2024.

No obstante, si al ingreso de frutas y hortalizas a las cuatro naves especializadas en la compraventa de estos productos se le suman las 46.497 toneladas que ingresaron a la Zona de Actividades Complementarias (ZAC) de la UAM, esta cifra trepa a las 465.624 toneladas.

Lo que cuesta

En 2025 el monto bruto de la comercialización de productos hortofrutícolas frescos en las cuatro naves que integran el complejo Mercado de Frutas y Hortalizas (MFH) de la UAM sumó 553 millones de dólares, cifra algo menor a la registrada en el año anterior, lo que se explica por la baja interanual en el precio de frutas y hortalizas.

Feria de Tristán Narvaja. Foto: Gianni Schiaffarino (archivo, octubre de 2025)

El Valor Kilo Canasta (VKC) es un indicador que se utiliza para medir el precio y su evolución en el tiempo de un kilo de una canasta de frutas y hortalizas, compuesta proporcionalmente por los treinta principales productos cuya presencia en la UAM acumula entre el 94% y 98% de los ingresos. Se calcula una vez al mes y los VKC históricos son actualizados al mes en estudio (llevados a valores constantes mediante el IPC).

En precios constantes en pesos, el VKC corregido a diciembre de 2025 fue de $43, el menor guarismo registrado desde agosto de 2022.

De todas partes vienen

Respecto al origen de frutas y verduras comercializadas en la UAM, es notorio el predominio de mercadería de producción nacional, tal como se resume en el siguiente cuadro.

Dentro del conjunto de Exóticos importados se agrupan banana, ananá, kiwi, palta, jengibre, mango, papaya y coco. En el de los Tradicionales importados se incluye a todos aquellos productos que se producen en Uruguay y que en 2025 registraron oferta extranjera. En el año considerado se importó papa, cebolla, pera, maíz dulce, lima limón, naranja, pomelo, ajo, manzana, melón, ciruela, calabacín, uva, durazno y zapallo.

La mercadería de origen nacional proviene básicamente de cuatro departamentos, Canelones, Salto, San José y Montevideo, que acumulan la remisión del 94,7% de frutas y hortalizas frescas ingresadas a la UAM.

Para todo el país

El Observatorio Granjero también se propuso analizar el destino de las frutas y hortalizas frescas comercializadas en la UAM, con el propósito de dimensionar el peso de cada departamento del país en el volumen total del negocio. Es así como logró estimar que el Área Metropolitana es la zona de mayor incidencia, dado que el 69% de la mercadería se distribuye en Montevideo, Canelones y San José.

La estimación se realiza a partir de los accesos a la UAM de los usuarios registrados como Comprador. Para calcular el peso total de la mercadería adquirida, se considera la categoría del vehículo y un peso promedio estimado de carga. Los departamentos fueron agrupados según las principales rutas logísticas de transporte.

Tiempo de compra

Desde hace tres años el Observatorio Granjero incluyó en su Anuario Estadístico la información acerca del tiempo de permanencia de los compradores de la UAM en este centro de negocios, en el entendido que este indicador podía aportar insumos para evaluar la eficiencia en la ejecución del proceso de compra.

El sistema de registro de ingreso y egreso de vehículos a la UAM permite individualizar cada unidad y desagregar los datos por la función que cumple ese vehículo, es decir, si es de un trabajador, de un comprador, de un operador, etc. También registra la hora de entrada y salida y la frecuencia del acceso de cada vehículo.

De ahí surge que del grueso de los compradores del MFH, 80% requieren menos de tres horas para completar su compra en la UAM, cifra que se mantiene estable desde 2023.

Balance de la cadena de frutas y hortalizas en Uruguay

De la misma manera que no todas las frutas y hortalizas producidas en el país pasan por la UAM, no toda la mercadería importada se comercializa en este centro de negocios. Es así como, según estimaciones oficiales, el total producido en el país en 2025 asciende a las 811.286 toneladas, en tanto que la importación total alcanzó las 97.120 toneladas.

La importación del grupo Exóticos alcanzó las 78.967 toneladas, mientras que los productos del grupo Tradicionales importados sumaron 18.153 toneladas. Dentro de los rubros importados, la banana es el producto de mayor relevancia en la canasta de oferta extranjera, al haber alcanzado en 2025 las 67.302 toneladas. El destino de la producción nacional puede dividirse en tres categorías, a saber, exportación, industrialización y consumo en fresco.

En 2025 se exportaron 68.412 toneladas de frutas y hortalizas, con un absoluto predominio de las primeras, que en conjunto alcanzaron las 64.287 toneladas, dejando unas residuales 125 toneladas para las hortalizas. Por su parte, la industrialización de estos rubros acumuló 235.849 toneladas.

Luego de estimar un porcentaje de pérdidas de producto en su tránsito a lo largo de la cadena de comercialización, el Observatorio Granjero estima que para consumo en fresco en 2025 la oferta total fue de 513.523 toneladas.

Este servicio técnico estima que la participación de la UAM en el consumo aparente estimado de frutas y hortalizas frescas es del 77%, mientras que su participación en la comercialización de la producción nacional de frutas y hortalizas frescas alcanza al 70%.

Inauguración de la UAM. Foto: Ernesto Ryan (archivo, febrero de 2019)

Lo que comemos

El Observatorio Granjero hace cada año una estimación del consumo de frutas y hortalizas frescas en función de la oferta en nuestro país, a diferencia de otros estudios similares, como por ejemplo del Instituto Nacional de Estadísticas, que se enfocan en la demanda.

De acuerdo con el Observatorio Granjero, en promedio, cada habitante del país consume 302 gramos al día de frutas y hortalizas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y hortalizas (excluyendo tubérculos amiláceos como la papa y el boniato) para una dieta saludable. Al incluir papa y boniato, la cifra escala a los 396 gramos por habitante por año.

Esta oficina técnica estima que el volumen de comercialización de cada producto que se vende en la UAM es un reflejo del consumo de los habitantes del país. Por tanto, la papa sería el producto hortofrutícola más consumido en el país. El segundo más consumido es la banana, que dentro del grupo de las frutas aventaja con creces a naranjas y manzanas, relegadas a segundo y tercer lugar.

Aunque en el Anuario Estadístico 2025 se registra el ingreso de 89 productos diferentes, apenas 30 de ellos acumulan casi el 96% del volumen de mercadería ingresado.