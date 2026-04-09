El Consejo Superior Tripartito, conformado por representantes del gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, se reunió este miércoles en instancia donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hizo la presentación formal del proyecto de ley de empleo integral, anunciado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo.

El subsecretario del MTSS, Hugo Barretto, dijo a la diaria que la presentación estuvo a cargo del director Nacional de Empleo, Federico Araya, quien expuso sobre las características, modificaciones y alcance del texto, en relación con la normativa vigente.

Agregó que se presentó un informe y luego se abrió el intercambio con una ronda de preguntas y puntualizaciones.

Entre las partes se acordó un cuarto intermedio hasta el miércoles 15 de abril, cuando se realizará una nueva reunión en la que trabajadores y empresarios deberán realizar, de manera más formal, aportes, críticas y observaciones, que serán recibidas por el gobierno. “El tema no está agotado. Hubo un intercambio fructífero e interesante”, dijo el subsecretario.

Por otra parte, el ministro Juan Castillo presentó una agenda de temas a abordar por el Consejo Superior Tripartito, de cara a los próximos meses.

“Uno de los temas a tratar es la reducción del tiempo de trabajo”, dijo Barreto, y resaltó que las cámaras empresariales solicitaron que todo lo concerniente a la competitividad sea tratado también junto a la reducción de la jornada laboral.

Otros temas de esa agenda son la estructura de la negociación colectiva por grupos en los consejos de salarios. “Esto es un planteo realizado por los empresarios durante el año pasado, que recoge el MTSS”, dijo Barretto.

El otro punto que integra la agenda presentada por el ministro fue el desarrollo industrial, eje que será abordado durante los próximos meses en el consejo.

Consultado acerca de la etapa en la que está el intercambio sobre la reducción del tiempo de trabajo, Barretto dijo que “se pudo registrar el desarrollo y avances concretados, luego de conversar con autoridades de países de la región, y también de España, que ejecutaron procesos de este tipo”.

“Lo que ahora se pretende es dar cuerpo al diálogo social sobre ese tema, con las cámaras y el PIT-CNT. Y con la diferencia de que a la discusión se suma la competitividad en las empresas”, expresó el jerarca.

“Actores sociales se fueron conformes con la presentación”

Por su parte, Araya señaló a la diaria que el Consejo Superior Tripartito valoró positivamente la instancia, y que tanto las cámaras empresariales como el PIT-CNT destacaron que “este proyecto mejora las disposiciones actuales”.

Destacó también que hubo una buena valoración por parte de integrantes del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y afirmó que “hay una expectativa real de que este proyecto pueda mover la aguja”, principalmente en “aquellos colectivos que enfrentan restricciones, tales como las personas jóvenes, los mayores de 50 años, las personas discapacitadas, las mujeres jefas de hogar y las personas liberadas del sistema penitenciario. También las personas trans y las de origen afro, que son los colectivos que se intenta priorizar”.

Comentó que, por parte de los empresarios, hubo algunas consultas puntuales, principalmente en lo que respecta a la carga horaria y a las contrataciones. Otra de las dudas de los empresarios era la posibilidad de incluir a la rama de la construcción. Al respecto, las partes quedaron en reunirse para analizar y debatir dicha posibilidad. Se dialogará también con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), y se estudiará cómo incluir al sector en la normativa.

“En el Ministerio de Trabajo quedamos muy satisfechos con la presentación realizada ante el Consejo Superior Tripartito, e interpreto que los actores sociales se fueron conformes con la presentación de este proyecto”, concluyó Araya.