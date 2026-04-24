El gobierno, con el PIT-CNT y las cámaras empresariales, realizó la presentación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, propuesta que tiene como ejes centrales la productividad, la competitividad y la sostenibilidad. En representación del Estado participan la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

El presidente de la ANDE, Juan Ignacio Dorrego, dijo en rueda de prensa este miércoles que “el apoyo de ANDE tiene que ver, sobre todo, con las capacidades técnicas que tiene el equipo [...]. Y la Estrategia Nacional para el Desarrollo tiene que ver con un mandato y un compromiso con el crecimiento económico y productivo, a lo largo y ancho del país”.

El directivo sostuvo que la estrategia también implica “convertirse en un actor que dinamice algunas de las iniciativas que estarán gestándose en este proceso de participación, que de alguna forma involucra no solamente al gobierno, sino a otros actores como cámaras empresariales, trabajadores organizados y la academia”.

Agregó que la iniciativa tiene “una mirada hacia los procesos territoriales, con la inclusión del Congreso de Intendentes, que mira la inserción internacional y el rol del país a través de organismos internacionales que son parte de esto, y además acentúa la necesidad de pensar una agenda de transformación que perdure o trascienda el proceso de esta administración con el involucramiento del Parlamento”.

Consultado sobre cómo será la intervención de ANDE en la estrategia, respondió que “hay algunas de estas iniciativas que serán acordadas, que pasarán a una fase de pilotaje, de diseño y luego a una instancia de implementación”.

En ese sentido, explicó que, para esa implementación, la agencia cuenta, “al igual que otras agencias públicas que operan en el derecho privado, con recursos económicos para viabilizar algunas de estas iniciativas, pero también con capacidades técnicas que las sustenten”.

Con relación a que en el Parlamento se estudia un proyecto de ley de tecnología e innovación y de qué manera puede ayudar la aprobación de este tipo de iniciativas, Dorrego expresó que “este gobierno ha marcado el rumbo en este sentido, en un conjunto de iniciativas que vinculan, por un lado, la creación del programa Uruguay Innova, donde se vincula de mejor manera la academia o la ciencia con la tecnología y la innovación, a través del sector empresarial, público y privado, y además la concreción de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento”.

“Ese es otro de los logros”, afirmó Dorrego, quien comentó que ambas institucionalidades, tanto Uruguay Innova como la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci), han dispuesto la concreción de un nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al respecto, sostuvo que ese plan estará incluido en la estrategia nacional y que además tendrá como objetivo “observar aquellas revisiones en materia normativa que habiliten la mejora, tanto en productividad como en competitividad y sostenibilidad”.