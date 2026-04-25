La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) realizó este viernes un paro con movilización en rechazo a la agresión sufrida por un chofer de Ucot en la noche del jueves, en un hecho que ocasionó un choque múltiple.

La secretaria general de Ascot, Natalia Moreira, dijo a la diaria que, en el marco de la movilización, los trabajadores pudieron conversar brevemente con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien se comprometió a recibirlos la próxima semana, en día y horario a confirmar.

“Se le trasladó al ministro la preocupación por el tema de la inseguridad en el transporte”, señaló Moreira. Previo a la reunión con Negro, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reunirá el próximo lunes 27 de abril para analizar la situación en su conjunto y “preparar” el encuentro con el ministro.

Moreira señaló que la movilización de este viernes finalizó con unidades de transporte de Ucot y Coet detenidas alrededor del Palacio Legislativo.

En cuanto al agresor del trabajador de Ucot, apuntó que horas después del incidente se presentó en una sección policial, y ahora se espera que se presente ante la Justicia para prestar declaración. Apuntó que el trabajador ya hizo la denuncia correspondiente.

Con respecto al estado del chofer agredido, Moreira dijo que ya se encuentra en su domicilio, a la espera de que descienda la inflamación que tiene en el rostro para saber si es intervenido quirúrgicamente o no. Tiene una fractura del tabique nasal y una lesión en uno de los pómulos. “Está muy angustiado por lo sucedido; aún está en shock”, afirmó.