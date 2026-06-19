Ministerio de Trabajo solicitó a Ancap que negocie con los trabajadores por conflicto en La Tablada

La suspensión de una reestructura y la contratación de recursos humanos son los temas centrales que Fancap quiere negociar con el directorio de la empresa.

Dirigentes de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) y representantes del directorio de la empresa se reunieron en una instancia tripartita con negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el conflicto declarado semanas atrás en la planta de La Tablada, en el marco del diálogo sobre la reestructura que planifica la empresa y la falta de recursos humanos en el ente.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo este viernes a la diaria que la delegación que representó al sindicato en la reunión del pasado lunes “abordó temas que ya se habían planteado en instancias bipartitas con la empresa pública” y que, en ese marco, “el Ministerio de Trabajo le solicitó a Ancap que revierta la posición de no negociar con la federación” y que “al menos se siente a dialogar para definir hasta dónde pueden llegar las negociaciones”.

Consultado sobre quiénes asistieron en nombre del ente estatal, comentó que concurrieron el gerente de Gestión Humana, un gerente del área de Logística y la jefa de Relaciones Laborales, quienes, de acuerdo con lo expresado por el dirigente sindical, señalaron que “veían difícil que el directorio decida dialogar” sobre los temas que reivindica la federación, aunque “igualmente se trasladará el pedido realizado por el Ministerio de Trabajo a los directores”.

Acerca de las medidas sindicales, comentó que a la fecha “se mantienen suspendidas”, excepto la extensión horaria de la carga de camiones de gas propano. Explicó que esa tarea ahora se realiza en el horario reglamentario: “Lo que se hacía generalmente era cargar los vehículos fuera de hora, incluso en las noches, porque el negocio lo ameritaba. Ahora se realiza dentro del horario que marca la empresa. Estamos pendientes de lo que pueda acontecer con las negociaciones en el Ministerio de Trabajo”, sostuvo Sprovieri. La próxima reunión tripartita en la secretaría de Estado será dentro de diez días.