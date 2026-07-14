2024 y 2025 fueron los primeros años desde la pandemia en los que no se observó un incremento en los siniestros laborales

Juan Castillo destacó los esfuerzos de la cartera para atender la problemática, aunque llamó a “trabajar el doble” para mantener las cifras y reducirlas “en la medida de lo posible”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó este lunes un informe sobre las tendencias de accidentes laborales en nuestro país, que arrojó que 2024 y 2025 fueron los primeros años desde el fin de la pandemia en los que no se observaron incrementos con respecto a los años anteriores.

Según los datos presentados por la cartera, entre 2014 y 2019 hubo una baja en los índices de incidentes laborales por un valor promedio de -5,15%, así como una reducción acumulada del riesgo relativo que se presentaba a los trabajadores de -23%. Sin embargo, durante los cinco años siguientes se observó una reversión, con un incremento en casi iguales términos: 5,76% y 18%, respectivamente. Recién en 2024 y 2025 se logró un equilibrio, con 3.006 incidentes por cada 100.000 trabajadores en el último año.

Según el informe, “los resultados observados son compatibles con una posible estabilización de la tendencia” e incluso “no podrían ser atribuidos a cambios sustanciales en la distribución sectorial de las personas afectadas”. Esto se basa en el denominado índice de disimilitud estructural, que determina que hubo “muy pocos cambios en la composición sectorial del empleo”.

Durante la presentación de los hallazgos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó la necesidad de “rendir cuentas” en materia de salud ocupacional, subrayó el peso que tiene la problemática entre los trabajadores de nuestro país y afirmó que es uno de los “desafíos enormes” de la cartera que lidera.

Igualmente, instó a trabajar para reducir los números presentados y subrayó que eso es algo que “no se hace con ganas ni con declaraciones”, sino con “trabajo, compromiso, formación [y] capacitación”. “Tenemos que seguir trabajando sin abstraernos de lo que es el mundo”, añadió Castillo, que reparó en que hoy impera una competitividad que “no mide riesgos, sino resultados en concreto”.

“Si no competimos, no ganamos más que el otro y nos pasan por arriba”, expresó el ministro, y agregó que “en el medio” están los trabajadores, por lo que llamó a evitar que se los “lleven puestos”. “Ojalá que podamos seguir dando noticias de que hay cada vez más salud en el trabajo, que hay mejores condiciones laborales y que hay que dedicar menos recursos al tema de los siniestros”, evaluó, y concluyó: “Si logramos esto con mucho trabajo, ahora hay que trabajar el doble para mantenerlo y reducirlo en la medida de lo posible”.

Luis Puig: hay que “reafirmar el compromiso del Estado para seguir asociando el trabajo a la vida y no al siniestro”

Por su parte, en una rueda de prensa celebrada tras la presentación de los datos, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social del MTSS, Luis Puig, expresó su satisfacción con la estabilidad observada. Señaló que es algo “sumamente importante”, ya que “se venía en un incremento permanente” de los accidentes, que estimó en una tasa de entre 180 y 200 por mes.

Consultado acerca de cuáles entiende que fueron las razones de la suba en el quinquenio anterior, el jerarca dijo que se trata de un fenómeno “multicausal”, aunque reparó en “la necesidad de la presencia del Estado en territorio”. “La presencia del Estado [y] el trabajo tripartito con empleadores y trabajadores ayudan sobremanera”, agregó.

Aun así, dijo entender que los resultados resultan insuficientes, ya que si bien hubo una “reducción de los accidentes en general” e incluso hubo un descenso en los accidentes mortales en los últimos trimestres, las cifras “siguen siendo inaceptables”.

Observó que los niveles de incidencia son dispares según las diferentes áreas de la actividad y, si bien “se ha logrado detener el aumento” para buena parte de ellas, hay otras en las que esto no ha sucedido. En particular, expresó su preocupación en torno a los accidentes de tránsito en ocasión del trabajo, que continúan en aumento sin importar el rubro, y los vinculó con la precarización del trabajo en distintas áreas. Así, llamó a “reafirmar el compromiso del Estado, de los empleadores y los trabajadores para seguir asociando el trabajo a la vida y no al siniestro, a la discapacidad o a la muerte”.