Comisión de Asuntos Laborales del Senado dialogará con el MTSS para que se logre acuerdo entre Katoen Natie y el sindicato

La empresa y el Supra comparecieron ante los legisladores en el Parlamento, quienes destacaron que pese a las diferencias existe disposición de ambas partes a negociar un acuerdo que dé por finalizado el conflicto.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió a una delegación del sindicato de base de Terminal Cuenca del Plata (TCP), junto a dirigentes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), y por separado a representantes de la empresa Katoen Natie. Ambas partes comparecieron para exponer su posición acerca del conflicto que se desarrolla en el sector.

De la presentación de cada una de las partes, el senador y presidente de la comisión, Robert Silva, contó a la diaria que “las posiciones son radicalmente distintas”, pero “hay una voluntad de llegar a un acuerdo; como presidente de la comisión, llamaré al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]”.

El legislador colorado expresó que “hay una reunión muy importante entre las partes el lunes, y por eso se dialogará con [el titular del MTSS] Juan Castillo sobre aquellas cosas que quedaron más en evidencia, y la necesidad de que el ministerio desde su conducción política participe junto con los negociadores en las acciones que se lleven adelante, porque las diferencias son importantes, aunque reconozco que el sindicato expuso su posición, pero la empresa vino con datos contundentes”.

Silva resaltó que Katoen Natie presentó “información escrita, con una evolución histórica, y manifestaron la posición de la empresa con respecto a los pedidos del sindicato. Ante esto, quiero decir que la negociación colectiva tiene que asegurar una cosa que es fundamental, y es tener igualdad de partes. Si no hay igualdad, estamos en una situación muy compleja. Y lo que no puede pasar es que se generen situaciones que luego puedan tener efecto dominó sobre otras negociaciones colectivas”.

La opinión del oficialismo

Sobre la sesión, el senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión, Daniel Caggiani, comentó a la diaria al finalizar la misma que “como comisión tenemos competencias limitadas en materia de poder intervenir en la negociación bipartita o tripartita. Se intentó generar un ámbito el fin de semana pasado cuando había medidas importantes que estaban afectando la operativa portuaria, y también había una falta de entendimiento para poder generar un ámbito conjunto. Ahora, por suerte, hay un impasse”.

Caggiani dijo que “hay que ver cómo acompasar, por un lado, las demandas laborales y, por otro, que el proceso de negociación no sea abrupto. Creo que es parte de lo que estamos intentando llevar adelante, y como comisión se planteó al presidente de la misma que se comunique con el MTSS, para apoyar la negociación y los resultados”.

La voz de los trabajadores

En tanto, el dirigente del Supra, Álvaro Reinaldo, dijo a la diaria que “es importante que en ámbitos como el Poder Legislativo se escuche la palabra de los trabajadores”, y que “se podrá estar de acuerdo o no con la postura del sindicato, pero es relevante este tipo de instancias”. Acerca de la opinión de los senadores, dijo que “pueden tratar de colaborar y ayudar, no son jueces para tomar parte por un lado o por el otro, pero sí es importante que se queden con nuestra visión”.

Con respecto a la intervención del MTSS y la reunión tripartita celebrada en ese ámbito, dijo que “es algo repetitivo, pero el sindicato siempre estará abierto a escuchar, más que nada si es el ministro de Trabajo [Juan Castillo] que está proponiendo una línea de trabajo, pero eso que propone nosotros ya lo hicimos, ya presentamos un borrador del convenio colectivo, que lo tienen el MTSS y la empresa, y hasta ahora la empresa no respondió”. “Si el lunes 13 hay que presentarlo, se presentará nuevamente”, acotó.

En ese sentido, sostuvo que “ese día, si hay que flexibilizar las medidas, se hará, pero claramente tiene que haber flexibilización por parte de la empresa; si no, nos vamos a encontrar en foja cero nuevamente”.

Por su parte, los representantes de la Katoen Natie expresaron a la diaria que la empresa decidió no realizar ningún tipo de declaraciones a la prensa por el momento.