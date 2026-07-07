Comisión Nacional de Fomento Rural lamenta que la Rendición de Cuentas “una vez más” quite recursos a Colonización

La gremial rural expresa que esto “ya se hizo en el período anterior de gobierno” y que el INC es “una herramienta que también atiende a quienes más precisan”.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) emitió este martes un comunicado en el que se pronuncia ante la quita de 10 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización (INC) que establece el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, recientemente presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, con el fin de ser reasignados a otros rubros.

“Somos conscientes de la situación de déficit fiscal por la que atraviesa nuestro país y estamos de acuerdo con que, a pesar de ello, el Estado realice sus mayores esfuerzos para atender las situaciones de aquellos sectores de la sociedad que más apoyo precisan”, comienza planteando la CNFR.

No obstante, la gremial lamenta que “una vez más” “la opción sea quitarle recursos” al INC “como ya se hizo en el período anterior de gobierno, siendo una herramienta que también atiende a quienes más precisan una oportunidad para desarrollarse y generar trabajo digno en nuestro medio rural”.

La CNFR se pregunta “si no existen otros sectores de la sociedad, o del propio Estado, que tengan una capacidad de ajuste para contemplar las necesidades en la actual coyuntura”, y lamenta que “una vez más, este hecho sea aprovechado por los detractores” del INC “-que históricamente se han opuesto a esta herramienta por razones ideológicas e intereses mezquinos-, para atacar a una de las pocas herramientas que permite acceder a tierra y trabajo digno a quienes tienen menos posibilidades en nuestra ruralidad”.

Finalmente, la CNFR declara que complacen “las declaraciones de autoridades del INC, que manifiestan que, a pesar de esta medida anunciada, no se afectarán las principales metas del período, algo que estaremos dando atento seguimiento y que, de lograrse, también hablará de la buena salud con la que cuenta esta herramienta”.