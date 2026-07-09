Cosse presentará un informe a Oddone sobre la situación de Fábricas Nacionales de Cerveza tras reunirse con trabajadores

Movilización de la FOEB, tras el anuncio de cierre de la planta en Minas de FNC (archivo, mayo de 2024).

La vicepresidenta aseguró al sindicato que seguirá de cerca el conflicto y que “está a las órdenes” si durante este mes no se alcanza una solución.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recibió este miércoles a una delegación del Sindicato de Pilsen, integrante de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), para dialogar sobre la decisión de las Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de enviar al seguro de paro a todos los trabajadores de su planta de Minas el pasado 25 de junio.

El presidente del Sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, dijo a la diaria este jueves que Cosse elaborará un informe para presentar al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Agregó que la vicepresidenta ya estaba al tanto de la reunión prevista para la próxima semana entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería. “Eso quiere decir que el espectro político conversó este asunto. Demostró que estaba interiorizada”, sostuvo.

El dirigente valoró que el encuentro fue “uno de los más productivos” que mantuvieron a nivel industrial, debido al conocimiento que, según dijo, tiene Cosse sobre el sector. Señaló que la vicepresidenta consultó por los costos de producción, la situación económica de la empresa, la carga impositiva y los objetivos que persigue FNC con la decisión de enviar a toda la plantilla al seguro de paro.

Pastorino agregó que Cosse también mostró especial interés por los costos energéticos de la empresa, ya que entiende que ese aspecto puede ser parte de una eventual solución. Según explicó, la vicepresidenta solicitó información detallada para evaluar qué condiciones reclama la empresa para mantener la viabilidad de la industria nacional.

Además, el dirigente contó que Cosse les transmitió que “está a las órdenes” si el conflicto se extiende más allá de julio. “Esto también en caso de que necesitáramos la extensión del seguro de paro para algunos trabajadores”, señaló.

“Quedamos muy conformes”, afirmó sobre el resultado de la reunión. Explicó que el encuentro permitió abordar aspectos productivos y económicos del conflicto, a diferencia de las instancias mantenidas con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que están más centradas en los aspectos laborales. Agregó que ahora esperan la reunión entre los tres ministerios y que, posteriormente, volverán a reunirse con Castillo, en principio antes del 16 de julio, fecha para la que está prevista una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ese sentido, recordó que el 31 de julio vencerán los seguros de paro de algunos trabajadores zafrales, aunque no los de los funcionarios efectivos de la empresa. Recalcó que la necesidad de solicitar una prórroga del subsidio dependerá del resultado de las negociaciones previstas para los próximos días.

Por otra parte, respecto de la reunión mantenida el pasado 2 de julio con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, Pastorino dijo que el jefe comunal “está muy preocupado” por la situación. Según contó, durante el encuentro Ximénez señaló que el departamento había logrado reducir su tasa de desempleo, pero que la situación de la planta de Minas podría revertir esa mejora. Además, advirtió sobre el impacto económico que tendría para la ciudad la pérdida de esos puestos de trabajo.

Pastorino destacó que el intendente está elaborando una propuesta para presentar ante Presidencia de la República y el Parlamento con el objetivo de mantener la planta de Minas en funcionamiento.