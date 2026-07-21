Ministerio del Interior dispuso nuevas pautas para el día franco del personal policial

El Ministerio del Interior (MI) emitió una circular este lunes para informar que establece “pautas homogéneas sobre el usufructo del día franco posterior al uso de licencias de cualquier naturaleza, incluidas las médicas, a fin de unificar criterios para todo el personal del Ministerio del Interior, en concordancia con la normativa vigente”. Ahora la resolución de la Secretaría de Estado pasa a la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que deberá expedirse al respecto.

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), en representación del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) y del Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), [presentó una petición a las autoridades del MI al considerar que existe una problemática “que surge de la aplicación discrecional de plazos de caducidad/prescripción en cuanto a los días de descanso remunerado generados por el personal civil y policial”. La solicitud fue presentada el 21 de mayo.

En el documento, el MI explica que “si un funcionario se encuentra usufructuando licencia reglamentaria o por antigüedad (de corresponderle), esta se suspenderá en el caso de que dentro de dicho período le sea otorgada licencia por enfermedad, mediante la presentación de la certificación médica correspondiente”.

En otro punto destaca que “si al culminar la licencia por enfermedad, debidamente otorgada mediante la certificación correspondiente y en el plazo concedido por el médico tratante, el día de reintegro a la actividad laboral coincide con su día de descanso semanal habitual, lo hará el día inmediato, es decir, se respetará el descanso antes mencionado”.

Asimismo, señala que “los períodos en que el funcionario se encuentre usufructuando licencia reglamentaria, extraordinaria, médica, por estudio u otra, excepto la licencia sin goce de sueldo, deben ser computados a todos los efectos como tiempo efectivamente trabajado, no correspondiendo exigir la recuperación de jornadas ni condicionar el goce del descanso semanal a su generación, mediante trabajo efectivo”.

Rudeber Buela, vocero de la Conasip y presidente del Sidepac, dijo este martes a la diaria que este “es un paso histórico para la Policía Nacional y para los trabajadores”. Sostuvo que con esta decisión la cartera “plantea un gesto abierto de revisión de la normativa, con el que apunta a tratar de regularizar aspectos que vienen de una situación que permite una discrecionalidad en la aplicación de los criterios relacionados con las licencias, que proviene de la época de la dictadura militar e incluso de antes”.

Agregó que “hay reglamentación en vigencia de 1996, ya desactualizada”, dado que “la Policía pasó por una militarización y quedó con esa reglamentación con finalidades vagas de cumplir con el servicio, pero que permite discrecionalidad a la hora de dar o quitar licencias sin incluso explicitar una justificación, solamente con el fundamento de razones de servicio”.

Sobre la resolución, destacó “el gesto de recibir el tema y analizarlo incluso antes de que llegue a la ONSC, que es a donde se pretende que llegue para que termine en el reclamo macro”. “Es un reclamo que apunta a normalizar y a generar derechos para un sector de funcionarios muy dejado de lado”, señaló.

Consultado acerca de por qué una normativa de la época de la dictadura es considerada, analizada y modificada recién en 2026, sostuvo que se debe, “ante todo, a la situación de emergencia”. “En esa época en particular, era lo que planteaba el gobierno de facto, pero después del gobierno de facto siempre una situación de emergencia lleva a una prioridad y a otra, y no hubo un tratamiento de temas de fondo por parte de la administración”, explicó.

Por otra parte, agregó que, “lamentablemente, la realidad es que no hay un interés, porque la regularización de todo esto implica un reordenamiento y una quita de determinados resortes de poder que se manejaron hasta hoy, que hablan de una revisión de la institución, que para los trabajadores es sana, humanizadora y positivamente evolutiva de la institución policial”.

Dijo que desde que surgió la sindicalización policial, “aparentemente, no se han presentado ideas o propuestas serias en ese sentido”. “Esto surgió a partir de una inversión económica de la Conasip –que representa al Sitrapen y al Sidepac– en la contratación de un estudio jurídico para que hiciera un estudio profundo de la legislación nacional e internacional, tomando en cuenta la OIT [Organización Internacional del Trabajo y otras instituciones que se expresan sobre el tiempo libre” del funcionario policial.