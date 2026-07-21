Orsi y Castillo se reunieron con el Sunca ante la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo

El presidente del sindicato, Richard Ferreira, acusó la existencia de “negativas o prórrogas” por parte del sector empresarial ante diferentes reclamos, lo que impide “acercar a las partes y poder construir un acuerdo”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se reunieron este martes por la tarde con representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en la Torre Ejecutiva para abordar la preocupación que suscitan en el sindicato las dificultades para la concreción de un nuevo convenio colectivo en el sector.

A la salida de la reunión, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, sostuvo, en una rueda de prensa que consignó Subrayado, que el sindicato trasladó dicha inquietud al presidente, en un contexto de “más de 110 días” sin alcanzar un convenio colectivo. En ese sentido, expresó su preocupación con respecto al posicionamiento de las cámaras empresariales: “Hasta ahora no han dado una respuesta, por lo menos para avanzar en uno de los puntos que hemos presentado”, advirtió el sindicalista.

El presidente del Sunca sostuvo que la plataforma que presentó el sindicato como parte de las negociaciones con los empresarios “plantea en su centro mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo”, por lo que lamentó que únicamente obtuvo “negativas o prórrogas en lo que tiene que ver con discusiones que nos permitan poder acercar las partes y poder construir un acuerdo”.

“Creo que, en este sentido, lo mejor que le puede pasar a la industria de la construcción es ir a un convenio colectivo, a un acuerdo”, reivindicó Ferreira, algo que argumentó que “no solamente tiene un impacto positivo para los trabajadores, sino también para el sector empresarial”.

Luego de que se le preguntara si existía alguna propuesta del Poder Ejecutivo al respecto, el presidente del Sunca aseguró que el sindicato tiene “los teléfonos abiertos”, y dijo que en la reunión se acordó que Castillo analizaría el planteo del sindicato, por lo que muy probablemente surjan novedades en las próximas horas.

Por su parte, y según informó Telemundo, Castillo apuntó en una rueda de prensa al reclamo del Sunca con respecto a la reducción de la jornada laboral en el sector a 40 horas semanales como “uno de los puntos principales” que “están trancando todo”, pero que el Sunca considera “muy importante” como parte de las negociaciones.

Aun así, el ministro indicó que desde el sindicato extendieron su preocupación ante la imposibilidad de un acuerdo hoy por hoy, algo que “extiende el plazo de negociación en el Consejo de Salarios” y “lleva a intensificar a veces la movilización [y] las medidas de paralización de actividades”. En línea con lo expuesto por Ferreira, el ministro dijo que el sindicato manifestó su preocupación ante la falta de acuerdos, así como el hecho de que “ninguno de los puntos planteados se ha cerrado totalmente”.

Es así que llamó a esperar por una posible reunión con los empresarios, e incluso recordó que Orsi ya se había reunido con uno de sus voceros, que le había transmitido al gobierno preocupaciones similares. Así, puso sobre la mesa la posibilidad de “salir a convocar a las partes y buscar una propuesta media que sea de consenso”.