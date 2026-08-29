Abdala afirmó que es posible “montar una estrategia pesquera a nivel nacional”

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, presente este viernes en el bautismo y botadura de la embarcación “Argos”, fabricada por Servicios Marítimos SA y el Astillero Nitromar SA, señaló a la diaria que es posible “montar una estrategia pesquera a nivel nacional” para “desarrollar perspectivas que permitan saber qué recursos hay en el mar, y asociar a ese proceso la necesidad de reflotar la industria de la reparación y la construcción naval”.

El dirigente recordó que este planteo fue realizado por la central obrera en el marco del diálogo nacional. Mencionó también que en el PIT-CNT hay satisfacción con la construcción de una nueva embarcación, la cual tuvo como responsables a empresas y trabajadores uruguayos.

Abdala manifestó que la construcción naval en Uruguay “genera valor agregado y puestos de trabajo de calidad”, y consideró importante que en el proceso de planificación y construcción de la lancha participó la Universidad de la República a través de la Facultad de Ingeniería, además de los astilleros involucrados. “El resultado demuestra que se puede, y se vienen realizando propuestas en esa dirección”.

Consultado sobre si el PIT-CNT considera que en los últimos años el Estado y los gobiernos de turno estuvieron en deuda con la industria naval, el dirigente contestó que sí y que “es una industria muy importante para el país, y requiere de la sinergia e iniciativa privada”. En ese sentido, dijo que se necesita “una política pública de largo plazo que no quede interrumpida por la sucesión de gobierno, sino que esté concebida como una política de Estado, porque es una industria muy importante que genera puestos de trabajo de calidad, bien remunerados, aprendizaje tecnológico y soberanía principalmente”.

Danilo Dárdano: “La industria naval debería ser uno de los baluartes del país”

Por su parte, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, expresó en diálogo con la diaria que sentía “emoción” no solo por lo que representa la construcción de una embarcación en el país, sino también porque es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), organización sindical que representa a los trabajadores navales.

Señaló que entre autoridades del gobierno y trabajadores se debería analizar de qué manera se puede “volver a tener una industria de construcción y reparación naval”. Afirmó que “estamos convencidos de que el gobierno, junto a la academia, el sector empresarial y los trabajadores, deberíamos terminar, de alguna manera, de diseñar una planificación de desarrollo en general y, en particular, en la industria naval”.

La iniciativa “significaría una fuente de trabajo genuina para todo el Cerro de Montevideo, además de intentar sumar algunas cuestiones a nivel regional, provenientes de Argentina y Brasil. La industria naval debería ser uno de los baluartes del país”, consideró.

Para Dárdano, “hace por lo menos 10 años que la industria naval está olvidada en Uruguay. Cuando más se avanzó fue en el gobierno del presidente José Mujica, pero después empezó a decaer”. Además, enfatizó que actualmente el país “está teniendo problemas” por el astillero Cardama, y que cuando la CSI se reunió con el exministro de Defensa Nacional Javier García, en el período pasado, “fue una reunión muy cordial pero demasiado negativa, ya que no se tuvo posibilidad de fabricar una patrulla oceánica en Uruguay”.

“Seguimos expresando que se pueden fabricar en el país las famosas patrullas OPV. Entonces, realmente tenemos para competir. Sí se puede en Uruguay, pero tenemos que convencernos —y rodear a toda la sociedad detrás de esto— de que sería uno de los ejes fundamentales del desarrollo nacional”, concluyó el dirigente.