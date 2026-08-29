Servicios Marítimos y Nitromar presentaron la embarcación Argos

La empresa Servicios Marítimos SA y el astillero Nitromar SA presentaron este viernes en el astillero de Montevideo, en la zona del Cerro, la embarcación Argos, destinada al abastecimiento de buques mercantes -especialmente en zonas de fondeo del este del país-, a través de tareas como el cambio de tripulantes, el transporte de técnicos e inspectores, servicios en la boya petrolera y soporte en tareas de buceo, alcanzando también zonas como Punta Ballena.

Ante más de 300 personas, una botella de champagne fue golpeada contra el casco de la embarcación, para cumplir así con el bautismo. Minutos después, la lancha fue trasladada al agua para cumplir ya con el primer viaje. Se trata de una embarcación de 20 metros de eslora por 5,40 metros de manga, dotada con dos líneas de eje propulsadas por dos motores Yanmar de 450 HP cada uno. Dicha potencia permite que alcance una velocidad máxima de 18 nudos y una velocidad de crucero de 12 nudos. La lancha cuenta con dos generadores Beta Marine y una grúa Fassi de ocho toneladas en su cubierta de popa.

Su construcción comenzó el 2 de setiembre de 2024 y finalizó el pasado 18 de julio. Los motores y la grúa, así como la chapa con la que fue construido el casco de la embarcación, fueron traídas desde el exterior. Los planos fueron diseñados por Danilo López y Santiago García, mientras que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que tiene un canal de pruebas, testeó y aprobó el modelo para calcular la resistencia y velocidad de la embarcación.

Botadura de la embarcación Argos, el 28 de agosto en el Astillero Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

Ernesto Balbi, director de Servicios Marítimos, dijo ante el público presente que el bautismo de una embarcación “es un acto por el cual se otorga prosperidad y protección a la nave y a su tripulación”. Señaló que “Argos etimológicamente proviene del griego antiguo y significa blanco, brillante, resplandeciente, mitológicamente asociado a la vigilancia extrema”. Explicó que Servicios Marítimos “pensó esta embarcación para operar con base en el puerto Piriápolis” y así relevar a la lancha denominada Tan.

Argos es una embarcación que fue construida por Nitromar “en su totalidad con mano de obra nacional”, apuntó; y señaló que la empresa “tiene la tranquilidad de que es una nave de gran calidad de construcción, que podrá llevar a cabo sus funciones de manera segura y eficiente”.

En tanto, Federico da Cunha, también director de la firma Servicios Marítimos, dijo a la diaria que es la sexta embarcación que fabrica la empresa. Está diseñada específicamente para ir al puerto de Piriápolis. El fuerte del trabajo de Servicios Marítimos son las tareas de tráfico y trabajo de inspecciones de buceo que se realizan a buques internacionales generalmente en Maldonado.

El ingeniero destacó que es una lancha que tiene una cubierta como para llevar 10 toneladas de carga, en el caso de tráfico, y una cubierta para llevar equipamiento de buceo. En el interior hay capacidad para llevar 25 personas para el caso de tráfico. La embarcación cuenta además con una mesa y un televisor para conectar el sistema CCTV de los buzos, que permite a los inspectores o quien quiera supervisar la inspección ver lo que está viendo el buzo en tiempo real. En cuanto a la carga del barco, dijo que habitualmente trasladará provisiones y repuestos.

Botadura de la embarcación Argos, el 28 de agosto en el Astillero Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

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