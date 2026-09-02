Uruguay XXI presentó portal que busca acercar a las empresas uruguayas a “las oportunidades comerciales” del acuerdo Mercosur-UE

Desde la agencia van a fomentar la participación de mipymes en las exportaciones al mercado europeo, e identificaron unas 400 que “hoy están exportando a otros mercados” y podrían beneficiarse del pacto con el bloque económico.

Este miércoles, la agencia Uruguay XXI presentó un portal web que busca disponibilizar información sobre las potencialidades del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para las empresas uruguayas.

Según una gacetilla de prensa distribuida en el evento, la herramienta –que ya se encuentra disponible en el sitio web– “reúne en un solo lugar la información necesaria para aprovechar las oportunidades comerciales que genera el acuerdo”, y se suma a la disponibilización de un canal de consultas digital mediante el cual “las empresas pueden recibir orientación técnica y asesoramiento especializado sobre el acuerdo y las condiciones de acceso al mercado europeo”.

Durante el acto de lanzamiento, la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, sostuvo que el portal puede ser entendido como “la traducción del tratado en una plataforma que permita a las empresas tomar decisiones”. En particular, la jerarca apuntó a la necesidad de estimular el intercambio de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) con el mercado común europeo, algo en que, de acuerdo con datos oficiales, participan hoy en día unas 180 empresas, por un valor estimado en 60 millones de dólares. Esto implica que si bien 61% de las mipymes ya participan en algún tipo de negocio, en suma representan tan solo el 3% del valor total exportado.

En ese sentido, y según reveló Ferreira, Uruguay XXI identificó otras 400 mipymes que “hoy están exportando a otros mercados” y para las que la agencia se propuso como objetivo estimular el acceso. “Siempre lo decimos, este es un mercado súper exigente, que exige a las empresas estándares más elevados dependiendo del sector y dependiendo de lo que se vaya a exportar”, sostuvo, y dijo que fue con la intención de brindar respuestas a tales obstáculos que la agencia diseñó la plataforma.

Mientras tanto, la vicecanciller Valeria Csukasi, que también intervino en el evento, destacó la importancia de la herramienta como un insumo “esencial” para que el acuerdo “empiece a tener conocimiento popular real” y termine por “generar de verdad algo concreto”. La vicecanciller reconoció que si bien para las grandes empresas el acuerdo no se presenta necesariamente como una dificultad, a la fecha “todavía hay empresas [y] personas que, pudiendo estar interesadas, no terminan de entender por dónde entrarle a algo que tiene miles de páginas”.

Es así que consideró que la herramienta “va a ser positiva” siempre y cuando llegue a las micro, pequeñas y medianas empresas, y estas puedan acceder al mercado europeo “como una plataforma para crecer, para generar más trabajo y para generar más desarrollo para el país”. “El acuerdo no tiene que ser necesariamente bueno o malo; si está mal negociado, nos pueden echar la culpa –igual la asumimos–, pero de todas maneras va a ser bueno cuando esas 400 empresas que mencionaba Mariana empiecen a tener verdaderas oportunidades de ingreso al mercado europeo”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, llamó a potenciar la “acumulación” de personas, metodologías y procedimientos como “un activo que Uruguay tiene” y consideró que “los uruguayos tenemos que empezar a pensar” el rol del Estado y las políticas públicas.

Oddone consideró que si bien el pacto interbloque puede atribuirse en parte a “circunstancias políticas que son exógenas”, de todas formas “hubiera sido imposible” si “no se hubiera trabajado todo lo que se trabajó”. Es así que convocó a reflexionar en torno al papel que juega el Estado uruguayo, que resumió en “construir certezas, estabilidad macroeconómica, condiciones de acceso al financiamiento, condiciones de inversión, conocer los tratados, estar negociando y generar bienes públicos”, y que no es “darles el tipo de cambio o el subsidio tal” a las empresas. “Ese país se terminó, hace mucho tiempo que se terminó”, afirmó, y agregó: “Al final del día, el que tiene el principal incentivo y el negocio es el empresario, es el que tiene que viajar, es el que tiene que invertir en ese acuerdo, y el Estado lo que tiene que darle es condiciones para que eso ocurra”.

Esto, aclaró, no implica que el gobierno no deba abordar los problemas con los que se encuentren las diferentes empresas ni “destrancar” algunos de ellos, pero siempre y cuando estas sean “la punta de lanza, y no esperando que sea el gobierno o el Estado el que se meta en el corazón del negocio”. “El gobierno lo que construye es la autopista; el empresario lo que hace es recorrerla”, ilustró.