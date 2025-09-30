Luego de que se registraran 11 homicidios entre el lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, se produjeron reacciones en la opinión pública y cuestionamientos al gobierno por su gestión de seguridad. En este marco, comenzó a circular en redes sociales un posteo que replica un falso titular de prensa del informativo Telenoche, de Canal 4, respecto a una supuesta afirmación del senador frenteamplista Rafael Michelini. “La inseguridad es un invento de la oposición. Negro está haciendo una excelente gestión”, señala el posteo, pero es una publicación falsa y corresponde a una serie de titulares con placas falsas de medios tradicionales que comenzaron a circular desde el segundo semestre del año pasado.

El conjunto de réplicas tuvo una rápida viralización en pocas horas, luego de ser publicado en la noche del 26 de setiembre, hasta superar las 40.000 visualizaciones solamente en X, y se expandió a otras redes sociales como Instagram y Facebook. Entre los usuarios que reaccionaron a la publicación estuvo la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien instó al autor del posteo a no darle “trascendencia” a Michelini, validando la supuesta afirmación.

En una búsqueda en línea no surgen resultados que coincidan con lo atribuido a Michelini, así como en el sitio web oficial y redes sociales de Telenoche no existen publicaciones coincidentes. Sin embargo, en la cuenta oficial de X de ese medio sí está presente una publicación referente a Michelini, cuya fecha y hora de publicación coinciden con la de la imagen, y que fuera utilizada como base para el posteo falso.

La desinformación fue publicada originalmente por el usuario de X @Elinformante_1, cuenta que usualmente divulga este tipo de publicaciones, y cuyo titular fue procesado con prisión en dos ocasiones, la segunda con prisión bajo los cargos de incitación al odio y difamación.

Asimismo, no es la primera vez que el frenteamplista es objeto de desinformación en redes sociales en el último tiempo. A mediados de agosto se divulgó en redes un fotograma de una transmisión de una sesión de la Cámara de Senadores para señalar que Michelini se encontraba durmiendo en pleno debate parlamentario, falsedad que podía constatarse al visualizar el segmento completo.