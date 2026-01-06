Captura de un video UGC publicado por José Abreu en su cuenta X @Jabreu89, Caracas tras una serie de explosiones como parte de una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. foto: José Abreu, @Jabreu89, X, AFP

El 2026 comenzó con una de las noticias internacionales más destacadas de los últimos años: Estados Unidos bombardeó Venezuela. Si bien las amenazas de una intervención estadounidense en territorio venezolano se sucedían desde hace al menos tres meses, la operación militar en la madrugada del 3 de enero no dejó de ser una sorpresa. Con una precisión casi quirúrgica, instalaciones claves de las Fuerzas Armadas Bolivarianas fueron destruidas y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a la ciudad de Nueva York para ser juzgados por supuestos delitos vinculados al narcotráfico.

La intervención implicó el sobrevuelo de aeronaves y helicópteros sobre Caracas y zonas costeras del país, los cuales iluminaron la noche al abrir fuego en diversos puntos de la capital. Esto derivó en un sinfín de material audiovisual que inundó las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, entre las diversas publicaciones se coló una serie de videos e imágenes falsas cuyo realismo, producto de la capacidad de la inteligencia artificial (IA), generó confusión en la audiencia. Asimismo, fueron varias las versiones de supuestos “corresponsales” en el lugar de los hechos, así como influencers que vertieron versiones falsas que circularon por diversas plataformas.

Los vestuarios de Maduro

Pocas horas después de confirmarse la detención de Maduro, circularon en redes varias imágenes que mostraban su detención que difieren entre sí. Escoltado por agentes de la DEA y esposado con las manos detrás o vestido de pijama a bordo de un avión de guerra son algunas de las versiones compartidas entre los usuarios de redes. Sin embargo, todas fueron creadas con IA.

Hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó –a través de Truth Social, una red social alternativa a X y extendida entre usuarios afines al movimiento MAGA– la primera imagen real del detenido, que llevaba vestimenta deportiva marca Nike de color gris y sostenía una botella de agua.

Si bien las imágenes ya fueron verificadas por portales de fact-checking, como fue el caso de Maldita.es y Chequeado.com,, entre los resultados de los motores de búsqueda aún conviven las imágenes falsas con las reales.

Los falsos bombardeos y el supuesto ataque al mausoleo de Hugo Chávez

Fueron varios los videos que circularon de las aeronaves estadounidenses sobrevolando Caracas. En las imágenes, tomadas a horas de la noche, las siluetas de los aviones y helicópteros se entrecortan en la oscuridad. En algunos videos cuesta distinguir lo que sucede, salvo por los destellos de las bombas, ya que en algunos sectores de la ciudad el servicio eléctrico fue suspendido por los militares estadounidenses.

Un contenido viral muestra un grupo de helicópteros volando sobre lo que se supone que es un barrio caraqueño. Las imágenes, divulgadas por el usuario “Noticiasrj” de TikTok, superó el millón de visualizaciones en menos de 48 horas, solamente en esa red social, y los 1,2 millones en su réplica de X. No obstante, las imágenes fueron creadas mediante IA, algo que fue advertido por los propios usuarios.

Otra de las desinformaciones versó en torno al Cuartel de la Montaña, un recinto militar de culto entre la militancia oficialista y donde reposan los restos del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. En primera instancia, circularon versiones de que las instalaciones fueron bombardeadas, impulsadas por influencers libertarios como los argentinos Agustín Laje y el diputado de La Libertad Avanza Agustín Romo.

Sin embargo, el Cuartel de la Montaña no fue atacado, sino que las imágenes corresponden al Observatorio Cagigal, ubicado en un cerro a medio kilómetro del mausoleo. De acuerdo a la agencia de noticias Swiss Info, en el observatorio se encontraba la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, lo que lo convertía en un objetivo operativo para los estadounidenses.

Informaciones fuera de contexto y engañosas

Asimismo, también generó confusión en redes sociales la divulgación de contenido descontextualizado, de situaciones ocurridas en el pasado. Un ejemplo fue la viralización de las imágenes donde se ve el desmontaje de un cartel de propaganda con la fotografía de Maduro, algo que habría sucedido en la jornada posterior a su caída del poder.

Sin embargo, según consignó Efe Verifica, las imágenes fueron tomadas en julio de 2024, en el marco de las últimas elecciones presidenciales y cuyos resultados oficiales provocaron protestas callejeras ante denuncias de irregularidades y falta de transparencia.

Por otra parte, circularon imágenes que señalaban presuntas manifestaciones, supuestamente ocurridas en Caracas el pasado 4 de enero, de rechazo a la intervención estadounidense. Si bien el contenido es real y es cierto que corresponden a un acto en apoyo al gobierno de Maduro, estas corresponden a una movilización realizada a mediados de noviembre de 2025, en respuesta a lo que por entonces aún eran amenazas en torno a una posible intervención estadounidense en suelo venezolano.

.