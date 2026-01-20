Desde al menos tres semanas recrudecieron una serie de protestas en contra del gobierno de Irán liderado desde hace más de 45 años por un régimen teocrático islamista. Motivadas inicialmente por la precaria situación económica del país y una creciente inflación, estas movilizaciones derivaron en concentraciones masivas a lo largo de todo el país, con reivindicaciones que cuestionan al propio sistema político. La represión gubernamental fue inmediata.

En ese marco, el 8 de enero el régimen iraní dispuso la suspensión del servicio de internet en todo el país, por lo que son escasas las imágenes que logran salir al exterior, así como las posibilidades de las cadenas de noticias internacionales para informar sobre los hechos. Este escenario de tensiones geopolíticas, que coincidió con la intervención estadounidense en Venezuela, generó condiciones propicias para que el vacío de información verificada fuera cubierto con contenido falso o engañoso.

El principal foco de las informaciones y desinformaciones se da en torno a la cifra oficial de muertos por parte de la represión estatal. Dos de las fuentes más citadas por las agencias, Iran Human Rights y la agencia de derechos humanos HRANA, cifran en más de 3.000 los muertos y al menos 24.000 detenidos. Al 18 de enero, HRANA informó 3.919 fallecidos verificados, a los que podrían adicionarse otros 8.949 pendientes de confirmación

En redes sociales circuló un sinfín de vídeos e imágenes apócrifas creadas mediante inteligencia artificial (IA) que, con fines propagandísticos, buscan apoyar tanto las narrativas del régimen islámico como de los movimientos de protesta, en muchos casos secundados por la narrativa estadounidense y de otras potencias occidentales. A esto se sumaron videos reales, pero utilizados fuera de su contexto original, y ocasionando engaños o desinformaciones porque no son actuales o corresponden a otros países o conflictos.

Imágenes fuera de contexto

Una de las imágenes más virales es la de una mujer que enciende un cigarrillo con la fotografía del jefe de Estado de Irán, Alí Jamenei. Sin embargo, la escena, que fue convertida en un ícono de la lucha no fue tomada en Irán, sino que fue realizada en Toronto, Canadá, algo que pudo ser verificado posteriormente por la plataforma de fact checking Maldita.es.

Asimismo, un posteo de X, que superó las 2 millones de visualizaciones, muestra una mujer quitándose el hiyab, pañuelo utilizado por algunas mujeres en el mundo islámico, y mostrando una camiseta con un insulto a Jamenei. “Un acto de ese tipo se castiga con la muerte según la ley iraní, pero los manifestantes están dispuestos a correr ese riesgo y desafiar al régimen”, dice la publicación en inglés.

Sin embargo, el video original fue publicado por Camille Eros, una ciudadana francesa que participó de una manifestación el pasado 11 de enero en la plaza Víctor Hugo de París, de acuerdo a lo informado por Euronews.

Otro usuario, @warsurveillance, que difunde información relacionada a conflictos bélicos, divulgó el supuesto sobrevuelo de aeronaves sobre ciudades iraníes. “Informes de testigos presenciales de residentes chino-iraníes: ¡DOCENAS de helicópteros y aviones de combate estadounidenses rugiendo sobre las ciudades!”. Pero la realidad es que el video corresponde a un desfile militar el 17 de enero sobre Dubái, que fue sobrevolada por aviones de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos por el Día de la Solidaridad.

Por otra parte, las últimas semanas estuvieron marcadas por la divulgación de contenido propagandístico. Ese es el caso del usuario “Israel Army”, que simula ser una cuenta oficial de las fuerzas armadas de ese país y difunde desinformación con videos o imágenes sacadas de contexto. Por ejemplo, el 15 de enero publicó una serie de imágenes que muestran una aeronave de guerra estrellándose en el suelo. “La guerra ha comenzado. Dos aviones de combate iraníes fueron derribados”, dice el posteo.

En realidad las imágenes, que fueron tomadas en 2015 por la agencia Reuters, corresponden a un avión Sukhoi Su-24 ruso que fue derribado por Turquía cerca de la frontera con Siria, hecho que fue informado entonces por la BBC.

Esa misma cuenta divulgó la versión falsa de que el líder de Irán, Jamenei, fue asesinado por el ejército israelí, publicación que superó las tres millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

El uso de la inteligencia artificial

El fenómeno que más ha proliferado en el transcurso de este conflicto fue el uso de la diseminación de contenido falso creado con inteligencia artificial con fines propagandísticos. Ese es el ejemplo de “Noticias de Irán”, una cuenta de redes sociales que se presenta como “autorizada oficialmente” por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. El usuario divulgó una serie de videos que muestran supuestas manifestaciones a favor del gobierno de Irán, donde se muestran marchas masivas de manifestantes vestidos con ropa negra, color utilizado generalmente por los adeptos al régimen. No obstante, los videos, que superaron el medio millón de visualizaciones solamente en X, son creados mediante IA.

Este mismo contenido es difundido ampliamente entre los usuarios de habla hispana por la cuenta de @ElNecio_Cuba, influencer que usualmente difunde contenido favorable a los gobiernos de Cuba y Venezuela. “Le dicen ya la ‘Marea Antisionista’. Los agentes del Mossad se han escondido al ver esta mayoría absoluta por millones defendiendo las calles de Irán: está pasando hoy pero no lo ponen en las pantallas de los medios occidentales. IRÁN SE LEVANTÓ”, dice en un posteo difundido el 12 de enero.

Lo mismo ocurrió con otro contenido favorable a las protestas. “Las imágenes de Irán son impresionantes. Merecen mucho la libertad que buscan”, afirma un video publicado en X que superó las 320.000 visualizaciones solo en esa red social.

