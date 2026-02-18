En las últimas horas circuló en redes sociales la versión de que durante el carnaval de Mercedes, en el departamento de Soriano, se había producido un homicidio durante el transcurso de los festejos de Carnaval. Sin embargo, la información es falsa, ya que el homicidio al que refieren las publicaciones no ocurrió en el carnaval de Soriano, sino en la ciudad de Mercedes de la provincia de Buenos Aires, ubicada 105 kilómetros al oeste de la capital argentina.

De acuerdo con lo informado por medios de ese país, el hecho ocurrió el sábado 14 de febrero durante los festejos de Carnaval. Según publicó el portal Infobae, al menos tres hombres fueron detenidos por la Policía Bonaerense como sospechosos del asesinato de Braian Tomás Cabrera, un joven de 18 años.

La confusión surgió luego de que en redes sociales se viralizara un extracto de una transmisión en vivo del desfile divulgado por la cuenta de X Real Time Rating, en el que se informa que “mataron a un joven en pleno carnaval de Mercedes”. Ese mismo posteo fue compartido entre usuarios uruguayos y algunas de las réplicas superaron las 50.000 visualizaciones, que también se trasladaron a otras plataformas, como Facebook.

La publicación con mayor viralidad fue la realizada por el usuario @DaniMoraguesuy, cuenta que se autodefine como “influencer socio/político”, y cuyo contenido mayoritario refiere a hechos delictivos en Uruguay.

Estos eventos coincidieron con los festejos de Carnaval también realizados en la ciudad homónima uruguaya, organizados por la Intendencia de Soriano, pero en los que no se ha informado disturbios ni interrupciones en las actividades.

El último homicidio reportado ocurrido en el departamento de Soriano ocurrió a comienzos de setiembre de 2025, cuando un hombre de 28 años asesinó a sus dos hijos en el marco de un caso de violencia vicaria. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, la tasa de homicidios de ese departamento se ubica en 1,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.