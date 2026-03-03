El presidente de la República, Yamandú Orsi, realizó su discurso ante la Asamblea General en el marco de su primer año de gobierno. En su oratoria, el mandatario realizó varios anuncios de anuncios entre los que vertió una serie de datos de balance de su gestión sobre diversos temas.

Al comienzo de su mensaje, el presidente realizó un breve repaso por los indicadores recibidos de la anterior administración, entre los que señaló la situación de las cuentas públicas hace un año. “Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas”, dijo Orsi, y agregó una serie de compromisos que debió asumir al comienzo de su gobierno, como deudas imprevistas de organismos públicos y el contrato de las patrullas oceánicas que derivó en el caso Cardama.

Esto mismo fue señalado en abril de 2025 por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien entonces había afirmado que se estaba ante el “resultado fiscal como porcentaje del PIB más elevado en 35 años”. Por entonces, la discusión se enfocó en si la cifra de 4,2% de déficit fiscal informado por el saliente gobierno de Luis Lacalle Pou era correcta, ya que el equipo de Oddone lo ubicaba en 4,6%.

Con la excepción del 2020, año en que el déficit cerró en -5,71% en un contexto de deterioro económico a consecuencia del covid-19, el país no veía cifras de esos niveles desde 1989, cuando el balance fiscal fue de -6,4%.

Los gastos postergados asumidos por la administración de Orsi incluyeron 160 millones de dólares de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 100 millones de dólares de Administración de Servicios de Salud del Estado, 100 millones de dólares de otros organismos y otros 610 millones dólares de gastos comprometidos al ejercicio 2025.

Trabajo, salarios, exportaciones y viviendas

En lo que respecta a la creación de empleo, el presidente señaló que en 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales unos 19.000 corresponden a empleo femenino, por lo que, de acuerdo a Orsi, “la tasa de empleo de las mujeres alcanzó máximos históricos” y “Uruguay alcanzó 1.750.000 personas ocupadas”.

Estos datos coinciden con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de enero, cuando el organismo informó un promedio de 1.745.000 ocupados en 2025. Asimismo, en lo que respecta al empleo femenino la tasa se ubicó en 52,7%, las más alta desde 2006, primer año de la serie, coincidente con lo afirmado por el presidente.

Por otra parte, Orsi destacó el aumento de 2,3% del salario real, cifra que también corresponde con lo informado por el INE a finales de enero; el último informe disponible resaltó un aumento del salario real de 2,26% durante 2025. Sin embargo, si se contempla la evolución del índice al incluir el dato de enero de este año, la evolución durante el último año móvil fue de 1,72%.

A la par del aumento salarial, el mandatario destacó la reducción de la inflación a 3,5%, la que situó como “la más baja en 25 años”. Al cierre de 2025, el INE informó que el índice de precios al consumo evolucionó 3,65% durante los últimos 12 meses, en lo que, tal como señaló Orsi, significó el menor nivel desde 2001, año que finalizó con 3,59% de inflación. Asimismo, el informe correspondiente a enero de este año arrojó una nueva baja, al señalar que el aumento de precios fue de 3,46% en el último año móvil.

En otro de los pasajes de su discurso, Orsi afirmó que las exportaciones de bienes alcanzaron el “mayor registro histórico de la última década, superando los 13.500 millones de dólares”. Este dato coincide con lo señalado por Uruguay XXI en su Informe Anual de Comercio Exterior de 2025, en el que se señala que las exportaciones totalizaron 13.493 millones de dólares, un 5% más que el año anterior. Asimismo, esta cifra es levemente superior a la de 2022, cuando se exportaron bienes por 13.388 millones de dólares, y una evolución 51,5% respecto a 2015, año que acumuló 8.903 millones de dólares.

En lo que respecta a vivienda, el presidente afirmó que en Uruguay existen 667 asentamientos, número que deriva de la última “actualización cartográfica nacional de asentamientos irregulares” divulgada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en febrero de 2025. El informe presenta los últimos datos disponibles en la materia cerrados en diciembre de 2024, y señala una reducción de 24 asentamientos respecto al estudio anterior realizado en 2020.

La evolución de la cantidad de asentamientos permaneció casi invariable en las últimas dos décadas, ya que el primer relevamiento de este tipo a nivel nacional realizado en 2006 contabilizaba entonces 661 asentamientos en todo el país.

Datos engañosos

Orsi celebró que la 11ª ronda de Consejos de Salarios “reunió 248 mesas y más de 990.000 cotizantes”, en las que hubo “más de 90% de acuerdos cerrados” y un 83% por consenso. En entrevista con la diaria a comienzos de enero la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que la ronda de negociación, que aún no finalizó, abarca a 250 mesas. Sin embargo, a datos del 27 de enero, solamente habían iniciado el proceso unas 165 mesas, de las cuales 154 estaban cerradas, correspondiente a un 94%. Asimismo, 128 mesas concretaron el acuerdo con abstención del Poder Ejecutivo, un 83,1%.

Por otra parte, el presidente afirmó que “en el tercer trimestre de 2025 se abrieron 11.600 empresas”, lo que repercutió en la generación de “casi 14.000 empleos”. Si bien estas cifras son ciertas, se omite que en el mismo período cerraron 7.474 empresas que empleaban a 10.414 personas, de acuerdo a datos del INE. Por lo tanto, el saldo es de apenas 4.167 empresas y 3.401 empleos más respecto al trimestre anterior.