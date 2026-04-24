El pasado 22 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la liberación por parte del régimen iraní de ocho mujeres que habían sido detenidas durante las protestas ciudadanas ocurridas en el correr de enero de este año y que posteriormente habían sido condenadas a muerte. Trump se adjudicó el mérito de la liberación, al afirmar que los líderes del gobierno de Irán atendieron “su solicitud como presidente de Estados Unidos y cancelaron la ejecuciones previstas”.

“Me han informado de que ocho mujeres manifestantes que esperaban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no lo serán. Cuatro serán liberadas inmediatamente y otras cuatro fueron sentenciadas a un mes en prisión”, afirmó Trump en un mensaje en la red Truth Social, plataforma alternativa que creó cuando fue suspendida su cuenta de X años atrás.

La publicación es posterior a que el mandatario estadounidense anunciara la extensión del cese del fuego para establecer un espacio de negociaciones con Irán. Estados Unidos aspira a la reapertura del estrecho de Ormuz, que fue cerrado nuevamente hace cinco días, por donde transita buena parte del transporte de crudo proveniente de la Península Arábiga.

Lo mencionado por Trump surgió de una publicación del activista proisraelí Eyal Yakoby, quien señaló que “la República Islámica se prepara para colgar a ocho mujeres”. “Ni una palabra de la comunidad internacional o de las autodenominadas organizaciones de derechos humanos”, denunció.

Esta información se viralizó en el mundo de habla hispana, en el que los usuarios afines al movimiento MAGA (Make América Great Again) celebraron la “iniciativa” del presidente estadounidense, a quien se lo señaló, entre diversos mensajes, como el “único defensor de derechos humanos” en la actualidad.

Esto no pudo ser comprobado por las cadenas de noticias estadounidenses, a pesar de haber consultado a la Casa Blanca. Asimismo, agencias afines al gobierno iraní replicaron las respuestas del Poder Judicial de ese país en las que afirman que Trump fue engañado por noticias falsas una vez más” y que algunas de las mujeres arrestadas “han sido liberadas, mientras que otras enfrentan cargos que, de confirmarse las condenas, a lo sumo resultan en prisión”.

Sin embargo, ambas versiones presentan inconsistencias respecto de lo informado previamente desde las agencias internacionales. Por un lado, dos de las mujeres iraníes señaladas, Golnaz Naraghi, de 37 años, y Venus Hosseininejad, de 28, fueron liberadas bajo fianza a finales de marzo, según informó la organización noruega Iran Human Rights, de acuerdo con lo replicado por The New York Post.

Por otra parte, la Human Rights Activists News Agency informó que otra de las mujeres, Bita Hemmati, fue sentenciada a muerte tras ser acusada de ser parte de un grupo que lanzó objetos contra las fuerzas represivas iraníes durante las protestas de enero, lo que contradice la versión oficial divulgada desde el gobierno.

La sentencia habría sido emitida por el Juzgado 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán, que condenó a Hemmati junto con su marido, Mohammadreza Majidi-Asl, y otros dos hombres, Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad, vecinos del edificio donde reside.