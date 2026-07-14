El anuncio falso presenta la posibilidad de realizar inversiones a partir de 10.000 pesos en la empresa estatal y reitera una modalidad de estafa que se extendió en el último tiempo.

Circula intento de estafa que ofrece invertir en UTE y utiliza la identidad visual de Subrayado. El anuncio falso presenta la posibilidad de realizar inversiones a partir de 10.000 pesos en la empresa estatal y reitera una modalidad de estafa que se extendió en el último tiempo.

En los últimos días, comenzó a circular en línea una serie de anuncios referentes a la posibilidad de invertir de UTE a través de depósitos mínimos que redundaría en un retorno económico a altas tasas de interés. Sin embargo, las publicidades son falsas y corresponden a un intento de estafa bajo una modalidad que se ha reiterado en los últimos meses.

El anuncio deriva a un enlace bajo la URL “navriko.digital” que, en función del dispositivo desde el que se ingresa presenta distintos sitios web. En algunos casos, el link llevará al usuario a un portal que replica el sitio web de la propia empresa estatal. En otros, se presenta el sitio web que clona el oficial del informativo Subrayado.

En ambos casos se explica la supuesta posibilidad de invertir en acciones de UTE por el que se podrían recibir “hasta 150.000 pesos” de retorno. Asimismo, se ofrece un “programa de incremento de ingresos para residentes en Uruguay”, que requiere para participar el aporte de datos personales mediante la respuesta a un formulario en línea. Se trata de una maniobra de phishing, a través del que los ciberdelincuentes obtienen información de contacto, y eventualmente de medios de pago, de las víctimas.

Otra versión simula una entrevista institucional a la presidenta de la empresa estatal, Andrea Cabrera, quien habría presentado una plataforma que permite “acceder a un beneficio mensual estimado de 90.000 pesos con una inversión inicial de 10.500 pesos uruguayos”. Al final, el artículo advierte: “Debido al alto interés, el volumen aumenta día a día. Si recibe una llamada del asesor asignado, es importante atenderla para completar el proceso de registro dentro del plazo disponible”.

Por otra parte, también se presenta un artículo periodístico apócrifo que utiliza la identidad visual de Subrayado, con un relato más elaborado. En este caso, el texto presenta una supuesta entrevista realizada por un “periodista de investigación” de apellido “Álvarez Aguerre”, que habría mantenido un intercambio con el “empresario uruguayo Sergio Vogel”. La desinformación se apropia de las identidades del periodista Ignacio Álvarez, cuyo segundo apellido es Aguerre, y del empresario dueño de la compañía uruguaya de tecnología financiera dLocal.

“Al hablar sobre la situación económica del país, Sergio Fogel afirmó que durante años las estructuras estatales y ciertos grupos de poder concentraron las mejores oportunidades financieras, mientras que la mayoría de los uruguayos apenas lograba cubrir sus gastos básicos”, dice la nota. Asimismo, el texto relata que el empresario habría realizado una demostración en vivo, en la que habría revelado ganancias por 6.600.000 pesos a través de la plataforma.

En todos los casos, se presentan formularios para que los interesados puedan ser contactados telefónicamente por “asesores financieros”. Esta modalidad de estafa, cada vez más extendida, preocupa cada vez más a las autoridades policiales, y redundó en un incremento exponencial de las denuncias de estafa en el último tiempo.