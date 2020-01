Apuntes del día: Duro de matar

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.

“Me voy a la mierda, es el momento, soy ingeniero, me va a ir bien, me va a sobrar laburo, vuelvo a ser un militante de base. ¡Al final, te corren!”. La frase pertenece a Daniel Martínez, pero no es de diciembre de 2019, cuando anunció que no buscaría la reelección en la Intendencia de Montevideo (IM). Lo dijo el viernes 29 de enero de 2010 en una reunión con asesores, cuenta el periodista Antonio Ladra en su libro Daniel Martínez, la carrera del ingeniero, publicado el año pasado.

Pocas horas antes de hacer aquel comentario, Martínez había sufrido un duro revés en el Plenario Departamental del Frente Amplio (FA), que optó por la candidatura de Ana Olivera. Lo que vino después es más conocido: la revancha en las departamentales de 2015, la gestión en la comuna y la campaña presidencial, hasta la derrota en el balotaje del 24 de noviembre.

En el libro, Ladra le pregunta a Tabaré Vázquez por la capacidad de Martínez para superar los tragos amargos. “En las distintas actividades humanas, y por supuesto en la política, no todo son victorias y logros [...]. No hay que ignorar ese ‘lado opaco’ de la política, pero tampoco hay que ser rehén del mismo”, responde el mandatario. Vázquez parafrasea luego a la política irlandesa Mary Robinson, primera presidenta de su país y ex alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien decía que “nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy mismo y hacer un nuevo final”. “Daniel es un ejemplo de ello”, concluye Vázquez.

Esta larga introducción viene a cuento porque este sábado los sectores que apoyan a Martínez se reunieron en su casa en el balneario San Francisco y quedó claro que el ex intendente buscará la reelección, algo que tensiona aun más la interna del Partido Socialista, cuya departamental ya optó por Carolina Cosse.

En la “coalición multicolor” también hay movimientos. En Montevideo, por ahora, los nombres que están arriba de la mesa son los de Sebastián Bauzá y Gerardo Sotelo. En otros departamentos hay situaciones más complejas: los colorados de Salto se molestaron con el acuerdo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto (algo que mejora las chances del FA de buscar otro mandato), y Luis Lacalle Pou busca la manera de tomar distancia de Carlos Moreira, que aspira a ser reelecto como intendente de Colonia, a pesar del escándalo que protagonizó en octubre].

A nivel internacional, Evo Morales anunció desde Buenos Aires que la fórmula del Movimiento al Socialismo para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia estará integrada por el ex ministro de Economía Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca. Otras dos novedades, sintomáticas de fenómenos parecidos: el viernes, Jair Bolsonaro destituyó a su secretario de Cultura, por difundir un video con frases de Joseph Goebbels, y el sábado, en Chile, vandalizaron con particular saña la tumba de Víctor Jara (“No hay mano”, escribieron).

Lejos de esas brutalidades, y quizás como contracara, terminó anoche en Mercedes otra exitosa edición del festival Jazz a la Calle. Al final, por suerte, la música siempre sigue sonando.