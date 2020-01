Andrés Sobrero, ex director de Turismo de la Intendencia de Colonia y pareja de la edila nacionalista María José García, la mujer identificada en los audios de Moreira, cuestionó la decisión de la lista 904 en su cuenta de Facebook. “La soberbia, el mando yo, los votos son míos y hacen lo que yo digo eran moneda corriente”, escribió el ex dirigente de la lista 904, consignó El Eco Digital.

“A mí nunca me quiso, porque nunca le chupé las medias, como otros que cuidan su chacrita más allá de perder la dignidad”, sentenció. “¿Dónde está el cambio generacional que se pregonaba en la campaña y que impulsó a un candidato joven hoy electo diputado? Esa frase quedó ahí nada más, porque escucho: si no es Moreira, no tenemos plan B. ¿Es que nunca dejó crecer a nadie?”, cuestionó.