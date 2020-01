Dirigentes colorados proponen a Ernesto Talvi como candidato en Montevideo

El anuncio de Cabildo Abierto (CA), que propuso a la coalición multicolor el nombre de Guido Manini Ríos como candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) “cambió el eje” de las negociaciones que venían teniendo los dirigentes del Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Partido de la Gente, Partido Independiente (PI) y CA, reconoció a la diaria Felipe Schipani, dirigente del PC, quien confirmó que los colorados pondrán su lema a disposición de la coalición y el nombre de Ernesto Talvi como candidato, como informó El Observador. Talvi fue el candidato presidencial del PC en octubre, y fue designado por Luis Lacalle Pou como ministro de Relaciones Exteriores del futuro gobierno.

“Las negociaciones venían por otro lado, habíamos consensuado en usar el lema del PI y en encontrar una figura no tan identificada con los partidos, y esta propuesta cambia el escenario”, consideró Schipani. La figura de Manini, aseguró, “va en la línea contraria a lo que veníamos conversando con el resto de los partidos”. De todas formas, a su entender el acuerdo multicolor “no peligra porque seguimos conversando”.

El PC reunirá a su convención departamental este sábado, para discutir en términos generales sobre el acuerdo con la coalición para presentarse con un lema común en las elecciones, pero no se van a resolver nombres, explicó Schipani.

En caso de que no haya un acuerdo para que la coalición se presente unida en las elecciones de Montevideo, Ciudadanos propondrá que Talvi sea candidato a la comuna por el PC. El dirigente aclaró que “vamos a trabajar hasta el filo para alcanzar un acuerdo, porque es fundamental”, pero añadió que “en la medida que no se alcance, señalamos que tenemos un buen candidato y vamos a proponerlo” en el PC, afirmó. Schipani apuntó, además, que en caso de que Talvi sea candidato los ministros no tienen inhibición de hacer campaña.