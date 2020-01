Gerardo Sotelo retiró su candidatura en Montevideo y dijo que la candidatura única de Manini “no va a prosperar”

El periodista e integrante del Partido Independiente (PI) Gerardo Sotelo anunció en su cuenta de Twitter que no será candidato a la Intendencia de Montevideo:

Queridos amigos: ante la falta de consenso sobre mi eventual candidatura a la IM expresada hoy por un alto dirigente de Cabildo Abierto, he pedido a los principales dirigentes de la coalición que retiren mi nombre de cualquier negociación futura. Gracias a todos por la confianza. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) January 24, 2020

Manini no

El dirigente de Cabildo Abierto (CA) al que refiere en su tuit es Gerardo Domenech, senador electo y compañero de fórmula de Guido Manini Ríos en las elecciones de octubre de 2019. Domenech dijo en el programa Así nos va, de Radio Carve, que “de Sotelo tenemos el mejor concepto como periodista y como persona”, pero que el Partido Independiente en la última elección “tuvo menos votos que la lista más votada de Cabildo Abierto en Montevideo”. Domenech agregó que lo que precisa la coalición es “un candidato que traccione y genere entusiasmo”.

Antes de comunicar su decisión, y antes de que se divulgara que dirigentes colorados también proponen al líder de su partido, Ernesto Talvi, como candidato en Montevideo, Sotelo se había referido a la candidatura de Guido Manini Ríos, líder de CA, a la intendencia de Montevideo. “Es obvio” que no es posible que Manini sea candidato único en Montevideo por la “coalición multicolor”, expresó el periodista.

“No tengo problema con Manini Ríos, tengo las mejores referencias de él como persona, no es un tema personal”, dijo, pero agregó que no puede ser candidato único “porque sería el único líder que se autoproclama o lo proclama su partido y sería el único de los líderes de los cinco partidos que sería candidato, y eso genera desequilibrio. Él mismo sabe que eso no va a prosperar”, declaró Sotelo a Informativo Carve esta mañana.

“La verdadera batalla no es ni siquiera el triunfo en Montevideo, que no es imposible si se miran los números, sino la de darle estabilidad al presidente electo”, dijo. “El primer objetivo es blindar y sostener al gobierno entrante porque es el mandato que nos dio la gente”, aseguró.

“Competir unidos es la única forma de ganar, pero es una señal de que más allá de las diferencias existe un solo espíritu”. “Si votamos divididos, el Frente [Amplio] tendría que organizar a partir de hoy los festejos en Montevideo”, sostuvo.