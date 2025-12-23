Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La controversia por Cardama fue uno de los temas políticos del año y ni la víspera navideña ha logrado apaciguarla. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, reveló este lunes en Canal 5 que el Poder Ejecutivo le transmitió al astillero español que no abonará el próximo pago, previsto para febrero de 2026. Estas declaraciones de Lazo ratifican la idea de que el gobierno ya resolvió avanzar hacia una rescisión del contrato, en línea con lo planteado por el presidente Yamandú Orsi en la conferencia de prensa del 22 de octubre, cuando también se oficializó que habría una denuncia penal por presunta estafa.

Pero los dichos de Lazo tienen otra dimensión relevante, ya que puso foco en la carta de crédito que el Banco República otorgó a Cardama en plena transición de gobierno, un aspecto que había quedado en segundo plano frente a las irregularidades con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce. El oficialismo empieza a sugerir que las negociaciones en la órbita del banco estatal fueron clave para “embretar” al Estado uruguayo con los pagos de las cuotas, en el marco de un esquema fraudulento.

La línea de razonamiento ya había sido esbozada por el senador Aníbal Pereyra (MPP) en una entrevista con la diaria Radio, en la que apuntó directamente a las responsabilidades políticas del excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, el expresidente del BROU Salvador Ferrer y dos funcionarios de confianza del Ministerio de Defensa vinculados al Espacio 40: Fabián Martínez (ex director general de Secretaría) y Damián Galó (exdirector de Recursos Financieros).

Hoy también publicamos novedades vinculadas a la licitación de los derechos televisivos del fútbol uruguayo, otro tema central en la agenda de los últimos meses. La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializará este martes los resultados definitivos y habrá variantes, ya que Tenfield hizo uso de su derecho de igualación. Así las cosas, la empresa dirigida por Francisco Casal se quedaría con el streaming y la producción audiovisual, modelos de negocios que sumaría a los que ya ganó: patrocinios, publicidad y merchandising, y la producción comercial. Aunque tenía la chance de hacerlo, Tenfield no igualó la oferta para la televisación hacia el exterior (quedará en manos de Team Sport Media y Antel) ni la del mercado de apuestas (la tendrá Mediapro).

Otros dos asuntos destacados: la Cámara de Senadores aprobó la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de los frigoríficos Rondatel (Colonia), Lorsinal (Montevideo) y Somicar de Salto, y la justicia condenó a nueve militares retirados por torturas en San Javier en 1980 y 1984, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik.

A nivel regional hay que seguir con mucha atención las tensiones políticas en Bolivia, tras los primeros anuncios del nuevo presidente, Rodrigo Paz. La Central Obrera Boliviana, la mayor del país, hizo ayer un paro con movilizaciones contra la decisión de eliminar las subvenciones a los combustibles, que se aplicaron durante más de 20 años. Los expresidentes Evo Morales y Luis Arce volvieron a coincidir luego de mucho tiempo (ambos se solidarizaron con las protestas), mientras que la embajada de Estados Unidos celebró la medida y reafirmó su apoyo a las nuevas autoridades. El año se termina, pero esta historia recién arranca.

Hasta mañana.