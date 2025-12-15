Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En Chile, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales resultó electo el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, que obtuvo 58,2% de los votos y superó con comodidad a la candidata oficialista Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista y exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, quien consiguió 41,8%. Con la seguridad pública como tema central de campaña, Kast encabezaba las encuestas tras aglutinar tras su candidatura a otros sectores de la derecha chilena. Hijo de un matrimonio de inmigrantes alemanes, Kast apuntó en sus promesas de campaña contra la migración irregular, fundamentalmente de venezolanos, a los que responsabiliza de la inseguridad que tiene el país. Por primera vez, el voto fue obligatorio (en la primera vuelta también) y Kast se convirtió en el presidente más votado de la historia de Chile.

En el plano internacional, pero con repercusiones a nivel local, se supo ayer que Francia le pidió a la Unión Europea que postergue los plazos para la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, porque “no se dan las condiciones” para una votación de los estados miembros, con la idea de que “los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea”, según dice el documento del gobierno con sede en París.

En el plano local, y si bien el Senado había aprobado el proyecto de ley de descentralización de la Defensa Pública, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados resolvió aplazarlo para 2026 por “vicios de inconstitucionalidad”, en el entendido de que la designación de los defensores públicos es potestad de la Suprema Corte de Justicia y no del director del nuevo servicio descentralizado en que se convertiría la Defensoría.

Y hablando de aplazamientos, luego de varios años de espera, se colocó una placa de la memoria en el centro de detención clandestino 300 Carlos, donde funciona el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército. La placa homenajea a las más de 600 personas que pasaron por el lugar como detenidos y a las ocho que aún permanecen desaparecidas. Si bien estaba previsto que la placa se colocara adentro del galpón 4 del predio militar, donde efectivamente funcionó el centro operado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, no fue posible debido a “condiciones” interpuestas por el SMA. El acto fue en el estacionamiento del organismo, pero la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró que la placa será colocada más adelante en el lugar original.

