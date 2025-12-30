Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, brindó una conferencia de prensa para explicar la iniciativa de cambiar el cálculo del costo promedio del seguro de salud, medida que reducirá las devoluciones del Fonasa que perciben los usuarios que aportan por encima del promedio. “Hemos estado un fin de semana en una discusión de gente que está sentada, en distintos lugares de su confort, opinando con mala información”, afirmó el ministro. Oddone dijo que se trata de un tema “árido”, pero sostuvo que para el gobierno “es el camino que hay que recorrer para balancear las prestaciones con los costos que el sistema tiene”, afirmó que no se precisa hacer cambios legales y que la medida no afecta “el derecho de los usuarios a tener devolución”.

Por su parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, aseguró que los afectados serán entre 60.000 y 70.000 trabajadores, que no recibirán una devolución en 2027, y que se recaudarán entre 70 y 80 millones de dólares, que servirán para disminuir parcialmente el déficit del Fonasa, que en 2024 fue de 820 millones de dólares.

Siguiendo en temas de gobierno, el ex director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, denunció este lunes al director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA). Mordecki, que renunció al cargo el 17 de diciembre, señala que la relación con Pastorín incluyó “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética” y “colusión de intereses” desde el inicio de la actual administración, y agrega que fue el actual director general de Presidencia quien le pidió que “diera un paso al costado”, ya que “oficiaba de nexo político entre Agesic y la Presidencia”. Pastorín ocupó el cargo también en el gobierno de José Mujica y en el segundo de Tabaré Vázquez, y en el período pasado fue director de OSE en representación de la oposición. Mordecki confía en el Tribunal de Conducta Política del FA y dijo que en vista de los hechos denunciados Pastorín “tiene que renunciar”.

En Uruguay hay unas 16.000 personas privadas de libertad, la cifra más grande de la historia del país, a lo que debe sumarse más de 10.000 personas bajo medidas alternativas. Además, la reincidencia ronda el 60%, y el escenario se completa con hacinamiento, homicidios, violencia generalizada, edificaciones ruinosas y personal insuficiente. Casi todos los actores del sistema afirman que la situación es insostenible.

Mientras esto ocurre y preocupa, un informe de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Bancarios del Uruguay, sindicato que hoy realizará un paro con concentración tras rechazar el convenio colectivo negociado con el Poder Ejecutivo, señala que a setiembre de este año, el volumen de los negocios de los bancos privados alcanzó los 45.370 millones de dólares, lo que implica un aumento de 15% en comparación con 2024 y marca un nuevo récord por tercer año consecutivo.

Hasta mañana.