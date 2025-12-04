Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El miércoles fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en ese marco y bajo la consigna “¡Basta ya de exclusión!”, se realizó la 15ª marcha para conmemorar la fecha. Los colectivos que participaron reclaman por el ejercicio de los derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda y a la salud, que “están no sólo a veces restringidos, sino que a veces se distorsionan”. Para Raquel González, que preside la Federación de Organizaciones de la Discapacidad, “tenemos un atraso muy importante, porque se mantienen modelos como el de la dependencia, el rehabilitador, que hacen ver a las personas con discapacidad como personas que no pueden esto, que no pueden lo otro, que no saben esto, que no saben lo otro”. En la proclama de la movilización se denunció que enfrentan “mayores gastos en transporte, educación, salud” y “el acceso a tratamientos y cuidados se vuelve cada vez más costoso”, e indicaron que más de 7.000 personas continúan en lista de espera por asistentes personales y cuidadores.

También en este marco, el gobierno presentó las bases para la construcción del Plan Nacional por la Accesibilidad y Derechos de Personas con Discapacidad, que incluye la creación del Instituto Nacional de Discapacidad, “un paso histórico”, en opinión del titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, y cuyo cometido será regir las políticas públicas sobre el tema y su articulación, jerarquizando la atención de la problemática. Según datos divulgados en la actividad de presentación, se estima que 6,6% de la población uruguaya tiene al menos una discapacidad, y la mitad de las personas con discapacidad superan los 65 años de edad (62% son mujeres). El gobierno, además, asumió varios compromisos como la implementación de un baremo único nacional de discapacidad y de un programa de formación en inclusión educativa, la creación de un centro de rehabilitación física en el norte del país y la incorporación de 300 facilitadores de autonomía en centros educativos.

Por otro lado, también el Mides presentó una herramienta producto de un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo y República Microfinanzas para abrir una línea de crédito para que las organizaciones de la sociedad civil, que tienen convenios con el Ministerio “puedan garantizar el pago de salarios”. Civila resaltó que “no es una línea que se vaya a desplegar indiscriminadamente, sino que va a tener un control y un uso racional”.

Nuestra compañera Lucía Barrios entrevistó al economista y socio de Exante Pablo Roselli, quien sostuvo que Uruguay es muy lento para implementar las reformas simultáneas que necesita y que “faltan líderes políticos con vocación de persuadir a sus electores sobre la necesidad de encarar más cambios a la vez”. Para Roselli, “a Uruguay le cuesta operar sobre muchas cosas a la vez y hacer reformas profundas”, y dijo que en el mercado de trabajo hay que incrementar la participación de las mujeres, combatir el desempleo entre los jóvenes y promover que las personas mayores de 50 años permanezcan trabajando.

Finalmente, cabe destacar que se podrá ver por televisión abierta gran parte del Mundial 2026, ya que Canal 5 y Antel TV emitirán 32 de los 78 partidos de la competencia, incluidos todos los encuentros que dispute Uruguay, el cotejo inaugural, con la ceremonia incluida, y las instancias finales del certamen con las dos semifinales y la final.

Hasta mañana.