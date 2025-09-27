Gran parte de los titulares de esta semana provinieron de la 80ª Asamblea General ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, donde las acusaciones de genocidio en Gaza contra el gobierno de Israel y los anuncios de reconocimiento al Estado palestino ocuparon una posición central.
La primera jornada de sesiones estuvo marcada por la contraposición de las posiciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, gran parte de las delegaciones se retiró cuando le tocó hablar al primer ministro israelí Benjamin Netanhayu, y el presidente uruguayo Yamandú Orsi hizo una intervención en la que, sin usar las palabras “Israel” y “genocidio”, afirmó que “ningún Estado que se precie de democrático puede ejercer la barbarie sobre ninguna población civil” y ofreció a nuestro país como anfitrión y facilitador de negociaciones de paz. Luego el canciller Mario Lubetkin informó que hubo reuniones exploratorias en ese sentido.
También pasó en estos días
- Siete homicidios en 24 horas, del miércoles al jueves, motivaron críticas de la oposición y una conferencia de prensa del ministro del Interior, Carlos Negro, quien afirmó que la Policía está muy cerca de resolver los casos y que “no es momento de hacer política”.
- En Brasil hubo movilizaciones masivas contra la propuesta de amnistía a Jair Bolsonaro y otros golpistas.
- En el Mundial de Remo de Shanghái, el uruguayo Felipe Klüver ganó la medalla de oro en la competencia de single scull peso ligero.
- El viernes, en la Marcha por la Diversidad se reclamó presupuesto para el acceso efectivo a los derechos establecidos por la ley.
- Entrevistamos a Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso por la presentación de su primer disco juntos.
- Los derechos de televisación del fútbol uruguayo serán licitados.
Para leer con tiempo
- Un aporte para entender el debate sobre la propuesta de aplicarle el Imesi a ciertos plaguicidas, herbicidas y funguicidas.
- Análisis del proyecto de presupuesto: el escenario de crecimiento previsto para el próximo quinquenio y las modificaciones a la institucionalidad fiscal.