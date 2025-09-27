El secretario general de la ONU, António Guterres, durante su intervención ante la Asamblea General, este martes, en la ciudad de Nueva York.

Gran parte de los titulares de esta semana provinieron de la 80ª Asamblea General ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, donde las acusaciones de genocidio en Gaza contra el gobierno de Israel y los anuncios de reconocimiento al Estado palestino ocuparon una posición central.

La primera jornada de sesiones estuvo marcada por la contraposición de las posiciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, gran parte de las delegaciones se retiró cuando le tocó hablar al primer ministro israelí Benjamin Netanhayu, y el presidente uruguayo Yamandú Orsi hizo una intervención en la que, sin usar las palabras “Israel” y “genocidio”, afirmó que “ningún Estado que se precie de democrático puede ejercer la barbarie sobre ninguna población civil” y ofreció a nuestro país como anfitrión y facilitador de negociaciones de paz. Luego el canciller Mario Lubetkin informó que hubo reuniones exploratorias en ese sentido.

También pasó en estos días

Para leer con tiempo