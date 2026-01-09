Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Para cambiar un poco el tono de los últimos días elegimos destacar como novedad el comienzo de la edición 2026 de Escuelas de Verano, un programa que ya es tradicional en enero y febrero, y que este año tuvo 18.000 inscriptos, funciona en 149 centros educativos y tiene un piloto en educación media, que el jueves dio sus primeros pasos en el centro educativo asociado 262, a cargo de UTU, en Salinas, Canelones.

Otra noticia positiva, por lo menos para Uruguay y la región, podría concretarse el viernes si el Consejo Europeo aprueba definitivamente el acuerdo comercial con el Mercosur, lo que redundaría en que la semana que viene la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje a Asunción para firmar el tan esperado tratado. Los países que ya anunciaron su oposición votarán en ese sentido, por lo tanto, lo que haga Italia será determinante.

“¿Es una buena noticia que Nicolás Maduro ya no esté gobernando Venezuela?”, le preguntaron al presidente Yamandú Orsi. El mandatario respondió: “En la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí; si no, es lo mismo pero con otro color”. Agregó que hasta ahora en Venezuela continúa “el mismo régimen”, aunque “cambió un poco”. “Pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas y un gobierno democráticamente constituido, ahí te voy a decir: ‘Sí, es así’”, dijo.

El canciller venezolano, Yván Gil Pinto, no tardó en responderle y escribió en redes sociales que el presidente de Uruguay omitió “deliberadamente” que Maduro fue “secuestrado” en “un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares”, e invitó a Orsi a “ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos”.

De la situación en Venezuela también habló la exministra de Turismo y actual senadora Liliam Kechichian, en una entrevista que concedió a la diaria y en la que habló sobre todo acerca del trabajo parlamentario, las críticas de la oposición al gobierno y las diferencias internas en el Frente Amplio respecto a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico.

En otro orden, del uno al 11, el emergente Ciencia repasa una selección de las especies nuevas de animales registradas en Uruguay en el último año, que van desde la araña Plesiopelma arevaloae, cuyo nombre homenajea a la exlegisladora minuana y comunista Julia Arévalo, hasta el Sephanoides sephaniodes o picaflor rubí, visto por primera vez en Marindia. Un equipo de bichos prontos para salir a la cancha.

También, en nuestro suplemento de Cultura:

Guilherme de Alencar Pinto escribe sobre el centenario de El acorazado Potemkin, obra maestra del cine de la Unión Soviética, dirigida por Sergei Eisenstein y realizada para celebrar los 20 años de la “primera revolución” rusa de 1905.

Ignacio Alcuri comenta la primera novela de Matías Larramendi, Historia oficial del Carnaval intergaláctico.

Nelson Barceló hace un recorrido por las nuevas bandas de rock indie de Buenos Aires, que emergieron del confinamiento de la pandemia.

Miradas: el cuerpo como permiso, por Esteban Recagno.

Hasta mañana.